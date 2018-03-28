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Son Dakika: hazırlığındaki terörist yakalandı

Son dakika haberi... Gaziantep’te terör örgütlerine yönelik operasyonda hazırlığında olduğu tespit edilen 1 terörist ile örgüt üyesi 6 kişi yakalandı. Operasyon sırasında 'li örgüt mensubu M.H.Ö, yakalanmamak için bir evin çatısına çıkarak kendini çatıdan atmak istedi. İntihar girişiminde bulunan zanlı yaralı olarak yakalandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 15:01 Güncelleme Tarihi: 28.3.2018 15:11
Son Dakika: Bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, Özel Harekat, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve bomba imha Uzmanlarının katılımıyla, il merkezinde /KCK terör örgütü silahlı şehir yapılanması Sivil Savunma Birlikleri (), yapılanması / adına eylem ve faaliyetlerde bulanan örgüt mensuplarına yönelik operasyon yapıldı.

EYLEM HAZIRLIĞINDA OLDUKLARI ÖĞRENİLDİ

Operasyonlarda, örgütün YPS yapılanması içerisinde silahlı/bombalı saldırı, suikast ve sabotaj eylemleri gerçekleştirme, örgüte eleman temini ve örgütsel yapıyı yeniden kurma gibi konularda ideolojik eğitim aldığı, bu doğrultuda eylem ve faaliyetlerde bulunmak amacıyla illegal yollarla şehre geldiği tespit edilen 1 örgüt mensubuyla PKK/KCK-PYD/YPG adına faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 6 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

EVİN ÇATISINA ÇIKARAK KENDİNİ ATMAK İSTEDİ

Operasyon sırasında, YPS'li örgüt mensubu M.H.Ö. adlı şüpheli yakalanmamak için bir evin çatısına çıkarak kendini çatıdan atmak istedi. İntihar girişiminde bulunan zanlı yaralı olarak yakalandı.

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