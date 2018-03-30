Enerji Bakanı Berat Albayrak: Tarihi günlerden geçiyoruz son 15 yıldır fiili olarak...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Tarihi günlerden geçiyoruz. Son 15 yıldır fiili olarak yürüttüğümüz savaşla karşı karşıyayız, bir mücadeleyle karşı karşıyayız. Son aylarda hepimizin malumu artık fiili değil, resmi bir savaşa dönen bu süreç, Afrin'de artık bir avuç terör örgütü mensubuyla değil, Türkiye olarak biz sadece PKK/PYD/YPG ile mi mücadele ediyoruz? Onların arkasında sağladıkları silahlarla, tüfeklerle, roketatarlarla, füzelerle bu destekler noktasında, iş makineleriyle açtıkları tünellerle, malum bazı ülkelerle de mücadele ediyoruz." dedi.

Albayrak, Sahra Sultan Düğün Sarayı'nda yapılan AK Parti'nin Sultangazi İlçe Teşkilatı'nın 4. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Sultangazi'nin yapılan hizmetlerle önemli noktalara geldiğini belirterek, bu hizmetlerde emeği geçenlere teşekkür etti.

Albayrak, Sultangazi'de özellikle son bir yılda asayiş ve güvenliğin çok ciddi bir noktaya geldiğini kaydederek, "Cebeci taş ocakları konusunda, çevresel, gürültü, toz, toprak, kamyonlar, farklı endişelerin bir araya geldiği bu soruna yönelik vurulacak neşter. Bakanlığa geldiğimizden beri çok yoğun bir çalışma ve mücadele sonucunda, maden bölgesi yasal düzenlemesini çalışıp, geçtiğimiz aylarda meclisimizde kanunlaştırdıktan sonra, Büyükşehir Belediyemizle de anlaşarak, ihale süreci başlamak üzere sanıyorum takip eden hafta ilçemizden, onu da takip eden hafta Büyükşehir Belediye Meclisimizden de geçirdikten sonra, Cebeci taş ocakları konusuyla ilgili bazı adımlar atacağız. İç içe geçmiş, iş sağlığı güvenliği anlamında tehdit oluşturan, kaynak verimsizliği noktasında, artık ilçemizin sınırına kadar dayanan farklı anlamlarda tehdit eden durum noktasında, en önemlisi çevre kirliliği, gürültü, toz, toprak şu veya bu şekliyle gürültü kirliliği noktasında oluşturulan bu riski, tek maden ruhsatı altından birleştirip, çevresel olarak sütun duvarını da örterek, artık Sultangazi'deki Cebeci taş ocakları meselesini tarihe gömüyoruz." diye konuştu.

Türkiye ve İstanbul'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu hedefler doğrultusunda hizmet etmeye devam edeceklerini vurgulayan Albayrak, şunları aktardı:

"Tarihi günlerden geçiyoruz. Son 15 yıldır fiili olarak yürüttüğümüz savaşla karşı karşıyayız, bir mücadeleyle karşı karşıyayız. Son aylarda hepimizin malumu artık fiili değil, resmi bir savaşa dönen bu süreç, Afrin'de artık bir avuç terör örgütü mensubuyla değil, Türkiye olarak biz sadece PKK/PYD/YPG ile mi mücadele ediyoruz? Onların arkasında sağladıkları silahlarla, tüfeklerle, roketatarlarla, füzelerle bu destekler noktasında, iş makineleriyle açtıkları tünellerle, malum bazı ülkelerle de mücadele ediyoruz. Yüz sene önce ecdadımızın, dedelerimizin ve ninelerimizin ortaya koyduğu bir Kurtuluş Savaşı'ndan çok daha şedit ve kritik, hayati bir Kurtuluş Savaşı ile karşı karşıya olduğumuz bir dönem ve bu savaşı veren, bu milletin önünde en ön safta kefeni cebinde bu siyaseti ortaya koyan Cumhurbaşkanımızın yanında durmanın ne kadar hayati olduğu bir dönemdir. Bütün dünya ayağa kalkmış bir kişiye saldırıyor, bir insana saldırıyor, izliyoruz değil mi? İşte bugün burada bu teşkilat olarak, bu teşkilatın kaderi, bu partinin kaderi, bu ülkenin kaderiyle artık yek vücut olmuştur, 15 Temmuz bunun gözyaşı, ter ve kana büründüğü bir tarih olmuştur."

Türkiye'nin hayati bir dönemden geçtiğini dile getiren Bakan Albayrak, "PYD/YPG, FETÖ, DEAŞ falan hikaye, buna finansal olarak, askeri olarak, lojistik olarak kimlerin destek verdiğinin farkında olan bir millet olarak, bu ülkenin bekasıyla ilgili bir süreci yaşadığımız bu günlerde artık süreç, bu parti ve teşkilatlar olarak bu yüzyılın kaderinin şekilleneceği 2019 seçimlerine yüz yıllık bir mührü vurma dönemidir." değerlendirmesinde bulundu.