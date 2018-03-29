Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da 9. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı açılışında konuştu.

Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Ticaret savaşlarını yakından takip ediyoruz öyle değil mi? Daha rekabetçi özel sektöre kavuşma hedeflerimizden bir tanesi olmalı. Sanayimize dağıtım şirketlerimize ciddi anlamda iş düşüyor. Konut dönüşümü ile yaklaşık 10 milyar dolarlık tasarruf potansiyelinden bahsediyoruz. Bu ekosistemin merkezinde konutu oturttuğumuz çok büyük bir potansiyel var. Koordinasyonda bakanlığımızın olduğu enerji verimliliğinin olduğu firmalar Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) firmalarımızın artık bir dönüşüme girmesi lazım.''

9 milyarlık dolarlık yatırımla hedeflenen 2033'e kadarki kazanım, yaklaşık 30.2 milyar dolar öngörülen unsur. Bu yaklaşık 23.9 milyon ton petrol eş değeri bir enerji tasarrufu demek. Yüzde 14'e varan bir azaltım demek. 66.6 milyon ton karbon eşdeğerinde bir salınım azaltımı demek.



Enerji tüketimimizde öne çıkan 3 sektör vardır



-Sanayi: Yaklaşık yüzde 32'si



-Ulaştırma: Yüzde 26



-Konut ve hizmetler