Son Dakika: Savcı Kiraz'ı şehit eden teröristlere silah temin eden avukatla ilgili flaş gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 31 Mart 2015 tarihinde DHKP-C'li teröristlerce odasında şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın DHKP-C terör örgütü mensuplarınca şehit edilmesi olayına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Terör saldırısını gerçekleştiren teröristlerden Şafak Yayla'nın kullandığı tabancayı temin ederek şahsa ulaştırmak üzere soruşturmada önceden tutuklanan örgüt kuryesi Mustafa Koçak'a veren Murat Canım gözaltına alındı.

"TEMİZ İLİŞKİ"

Gülbahar Mahallesi'ndeki adresinde şafak vakti baskınla gözaltı yapılan şüphelinin, DHKP-C terör örgütü üyesi olduğunun belirlenmesine rağmen örgütsel tabirle "temiz ilişki" olarak benzer eylemlerde lojistik ihtiyacı için kullanıldığı, terör iltisakı kaydı bulunmadığı, avukatlık kaydı olup bu mesleği icra etmediği belirlendi.

Şüphelinin evinde yapılan aramaya Cumhuriyet Savcısı da bizzat katıldı. Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'nde bir süre sorgulanan ve bugün işlemleri tamamlanan şüpheli, işlemleri yapılmak üzere İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

Soruşturmayı yürüten Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ifadesi alınan şüpheli Murat Canım, "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme' ve 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeni ile tasarlayarak öldürmeye yardım etme' suçları kapsamında tutuklamaya sevk edildi.

"KARINCALAR" YAPILANMASINDA

Sevk yazısında, şüpheli Murat Canım'ın terör örgütünün sansasyonel eylemlerde planlama ve lojistik temin aşamalarında kullandığı 'karıncalar' ismi verilen yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği, bu kapsamda olay öncesinde örgütsel faaliyet kapsamında kullanılacak silahı temin ederek olayın asli faillerinden Şafak Yayla'nın kuryesi Mustafa Koçak'a verdiği kaydedildi.

Sevk yazısında, şüphelinin terörist Şafak Yayla'ya temin ettiği tespit edilen Fransız 10'lusu marka silah ile terörist saldırıda kullanıldığı belirlenen silahın aynı olduğu kaydedildi.

TUTUKLANDI

İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgulanan Murat Canım atılı iki suç kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daha önce de silahı teröriste elden veren örgüt üyesi tutuklanmıştı.

Bilindiği gibi, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın katledilmesi talimatının DHKP-C terör örgütünün yurt dışındaki yöneticileri tarafından verildiği ortaya çıkmış, bu talimat Berna Yılmaz isimli bir terörist tarafından ağzında taşıdığı SD kart ile Türkiye'ye getirilmiş, Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol'a iletilmişti. Çağlayan Adliyesi'ne yakın bir noktadaki hücre evine gizlenen iki terörist 31 Mart 2015 günü avukat kılığında İstanbul Adliyesi'ne girerek Cumhuriyet Savcısını odasında şehit etmişlerdi.