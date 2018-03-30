Savcı Suikasti, FETÖ ve DHKP-C İşbirliği

AKTUEL YAZARI ERSOY DEDE'NİN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

AMAÇ 15 TEMMUZ'UN ŞARTLARINI OLUŞTURMAKTI!

Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın ölüm yıl dönümü bugün..

Fetö - DHKP-C işbirliğinin en somut ve en görünür işi olarak kayıtlara geçmiş bir suikast..

CIA'de pişirilip Çağlayan'da hayata geçirilen bir kanlı kaos senaryosu..

15 Temmuz şartlarını oluşturmaya dönük bir dizi eylemin en sarsıcı olanı.. Ve öyle ustaca kurgulanmış ki, içinde her şey var. Ve herkes var..

SUİKASTÇİ ŞAFAK YAYLA İLE FETÖ'CÜ AHMET SAİT YAYLA ARASINDAKİ İLİŞKİ!

Savcımızın alnına silah dayayan terörist DHKP-C'li Şafak Yayla.. FETÖ'nün firari örgüt yöneticilerinden Prof.Dr. Ahmet Sait Yayla'nın kuzeni.. Harran Üniversitesi'nden, devletin kendisine aldığı uçak biletiyle ABD'ye giden ve daha sonra "uçağa binemez" raporu alarak ABD'de kalmaya devam eden bir FETÖ'cü.. Uzun yıllar emniyet amirliği yaptıktan sonra Harran Üniversitesi'ne geçerek burada faaliyetlerine devam etmiş.

FETÖ'CÜ YAYLA'NIN DHKP-C BAĞLANTILARI

Ve de bu Ahmet Sait Yayla, FETÖ'nün, emniyet içindeyken, DHKP-C'nin de aralarında bulunduğu terör örgütleriyle ilişkisini kuran abilerinden biri.. Yani DHKP-C markası altında yapılan terör saldırılarının talimat ve şekli işte bu emniyetteki abi üzerinden örgüte gidiyordu.. Bu saldırılardan biri de Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edildiği Çağlayan Adliye Baskını.. Savcımızı şehit eden terörist Şafak Yayla da, işte bu profesörün kuzeni.. Şafak ile Ahmet Sait, kardeş torunları.. Şafak Yayla'nın büyük abisi Mehmet Yayla, 2013 yılında AK Parti'ye düzenlenen Lav silahlı saldırının faili. Diğer abisi Bulut Yayla ise DHKP-C'nin, Berkin Elvan'ın öldürüldüğü bölgesinden sorumlu yöneticisi.. İşte bu ilginç bağ, Adliye baskını ve savcı cinayetini bambaşka bir noktaya taşıyor..

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