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Savcı Suikasti, FETÖ ve DHKP-C İşbirliği

31 Mart 2015 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Savcısı ’ın DHKP-C’li teröristler tarafından şehit edilmesinin üzerinden tam 3 yıl geçti. Bugün ’ın şehit edilmesi ile ilgili davada flaş gelişmeler yaşanırken sır perdesi de aralanmaya başlandı. Aktuel.com.tr yazarı bugünkü yazısında Savcı Kiraz suikastinde FETÖ-DHKP-C işbirliğinin detaylarına yer verdi.

Giriş Tarihi: 30.3.2018 12:25 Güncelleme Tarihi: 30.3.2018 12:46
Savcı Suikasti, FETÖ ve DHKP-C İşbirliği

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AMAÇ 15 TEMMUZ'UN ŞARTLARINI OLUŞTURMAKTI!

Şehit savcı 'ın ölüm yıl dönümü bugün..

Fetö - DHKP-C işbirliğinin en somut ve en görünür işi olarak kayıtlara geçmiş bir suikast..

CIA'de pişirilip Çağlayan'da hayata geçirilen bir kanlı kaos senaryosu..

15 Temmuz şartlarını oluşturmaya dönük bir dizi eylemin en sarsıcı olanı.. Ve öyle ustaca kurgulanmış ki, içinde her şey var. Ve herkes var..

SUİKASTÇİ ŞAFAK YAYLA İLE FETÖ'CÜ AHMET SAİT YAYLA ARASINDAKİ İLİŞKİ!

Savcımızın alnına silah dayayan terörist DHKP-C'li Şafak Yayla.. FETÖ'nün firari örgüt yöneticilerinden Prof.Dr. Ahmet Sait Yayla'nın kuzeni.. Harran Üniversitesi'nden, devletin kendisine aldığı uçak biletiyle ABD'ye giden ve daha sonra "uçağa binemez" raporu alarak ABD'de kalmaya devam eden bir FETÖ'cü.. Uzun yıllar emniyet amirliği yaptıktan sonra Harran Üniversitesi'ne geçerek burada faaliyetlerine devam etmiş.

FETÖ'CÜ YAYLA'NIN DHKP-C BAĞLANTILARI

Ve de bu Ahmet Sait Yayla, FETÖ'nün, emniyet içindeyken, DHKP-C'nin de aralarında bulunduğu terör örgütleriyle ilişkisini kuran abilerinden biri.. Yani DHKP-C markası altında yapılan terör saldırılarının talimat ve şekli işte bu emniyetteki abi üzerinden örgüte gidiyordu.. Bu saldırılardan biri de Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edildiği Çağlayan Adliye Baskını.. Savcımızı şehit eden terörist Şafak Yayla da, işte bu profesörün kuzeni.. Şafak ile Ahmet Sait, kardeş torunları.. Şafak Yayla'nın büyük abisi , 2013 yılında 'ye düzenlenen Lav silahlı saldırının faili. Diğer abisi Bulut Yayla ise DHKP-C'nin, Berkin Elvan'ın öldürüldüğü bölgesinden sorumlu yöneticisi.. İşte bu ilginç bağ, Adliye baskını ve savcı cinayetini bambaşka bir noktaya taşıyor..

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Savcı Suikasti, FETÖ ve DHKP-C İşbirliği
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