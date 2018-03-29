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Avrupa'yı korku sardı! 3 yıl öne çekildi

Sadece hava sahasını değil, Avrupa hava sahasını da etkileyecek bir proje olan İstanbul , Avrupa'dan da yakından takip ediliyor.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 14:41 Güncelleme Tarihi: 29.3.2018 14:46
Avrupa'yı korku sardı! 3 yıl öne çekildi

AÇILDIĞINDA TÜRKİYE'NİN DÜNYAYA AÇILAN VİTRİNİ OLACAK

Sadece hava sahasını değil, Avrupa hava sahasını da etkileyecek bir proje olan İstanbul , Avrupalı rakiplerini yeni tedbirler almaya zorluyor. Heathrow ve Frankfurt havalimanlarında yeni terminaller inşa edilirken, Frankfurt'ta 3. Terminalin G kısmının yapımı 3 yıl öne çekildi.

Hizmete girdiğinde Türkiye'nin dünyaya açılan vitrini olacak İstanbul Yeni Havalimanı, Avrupa'daki diğer büyük havalimanlarının rekabet tedbirlerini artırmasına neden oldu.

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Avrupa'yı korku sardı! 3 yıl öne çekildi
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