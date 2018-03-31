Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'dan uyardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"TÜRKİYE G-20 ÜLKELERİ ARASINDA BİR NUMARA OLDU"

Durmak yok yola devam. İşimiz çok. Millet ve Dünya bizden çok şeyler bekliyor. 15 yılda nerelerden nerelere geldik. Bunlar yatarak olmadı, koşarak oldu. Fakat yeterli değil. Türkiye büyümede ne yaptı? 7,4'le G-20 ülkeleri arasında 1 numara oldu, 1 numara. G-20 ülkelerinde kimler yok? Amerika'sı var, Çin'i var, Rusya'sı var, hepsi var. Bir numara Türkiye, 7,4. Ama çıkıyor birileri garip garip şeyler konuşuyor. 'Ekonomi şöyle, ekonomi böyle, dikkatli olmamız lazım.' Yahu dikkatli her zaman olacaksın zaten. Dikkatli olmadığın zaman en büyük trafik kazasını sen yaparsın. Tabi dikkatli olacaksın ama kendi ayağına da kurşunu sıkmayacaksın.

"AKSİNİ YAPANLAR KARŞISINDA BENİ BULUR"

Bir defa faizi aşağı indirmek suretiyle enflasyondan da kurtulacağız. Enflasyonun anası da babası da faizdir. Bunun aksini yapmaya kalkanlar karşısında beni bulur. Ekonomide her kötülüğün anası faizdir. Zengini daha zengin fakiri daha fakir yapar. Bunu böyle bilmemiz lazım. Bunu lobisi de finans kuruluşlarıdır. Açık söylüyorum devletin bankaları da bu işin içindedir. Bu işi er ya da geç çözeceğiz. Biz George'un ağzına bakarak Hans'ın ağzına bakarak hareket edemeyiz. Eğer onların ağzına bakarak hareket etseydik 15 yıl önceki Türkiye ne ise öyle olurduk. Bütün adımlarımızı bunun üzerine yapıyoruz.

Buradaki konuşmasının ardından İlçe Kongresine geçen Erdoğan şunları kaydetti:

Değerli kardeşlerim hiçbir zaman beşeri gücün önünde eğilmedik. Biz sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik. Bundan başkası asla. Kuruluşundan bugüne kadar AK Parti Pendik teşkilatımızdaki kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Kongremizin şehrimizin için Pendik'le birlikte ülkemiz ve demokrasimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Değerli kardeşlerim 16 Nisan halk oylamasında Pendik Türkiye ortalamasının üzerinde bir oy oranı ile birlikte bize destek verdi. Teşekkür ederim. Fakat yeter mi? Öyleyse, Mart - Kasım'da ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bunun için daha çok çalışmamız gerekir, sesleniyorum ana kademe 2019'a kadar kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? Kadın kolları 2019'a kadar her eve girmeye hazır mıyız? Gençlik kolları 2019'a kadar liselerden üniversitelere tüm gençlerimizi kucaklamaya hazır mıyız? Pendik'te ayak basmadık yer, desteğini almadığımız vatandaş bırakmamaya söz veriyor muyuz?

Pendik farklı bir yere sahip, Ömerli Barajı'ndan, turizmden, tarıma Pendik'in geleceğini daha parlak görüyorum. Ayrıca Sabiha Gökçen ayrı bir güzelliğe sahip. Bu imkanlara sahip olan Pendik'i bu noktaya hamdolsun AK Parti iktidarıdır. İstanbul'un plansız, programsız bilinçsiz yapılarının yerini bilinçli yapıları yer almıştır. 3 dönem belediye başkanlığı yapan, Kenan Şahin kardeşimizin de bunda büyük faydası oldu. Pendik'i daha ileriye taşımamız lazım. Pendik'e yapılan yatırım 230 trilyondur. Belediyelerimizin ve diğer kamu kurumlarımızın ayrı tutarı ise 5 kattrilyon tutarındandır.

Teknopark inşaası da devam ediyoruz, biz bu şehri seviyoruz, biz bu ilçeyi seviyoruz. Değerli kardeşlerim İstanbul'a hizmet etmekten mutluluk ve şeref duyuyoruz. Ömrümüzün sonuna kadar ille de İstanbul demeye devam edeceğiz. Merhum Cemil Meriç'in kendilerince bu ülkeyi yaşanmaz bulanlara onlara yönelik bir tespiti var, "Vatanlarını yaşanmaz bulanlar, vatanlarını yaşatmayanlardır". Bazılarının burayı yaşanmaz bulup yurtdışına gitmeyi söylediğini duyuyorum. Eğer Türkiye'de yaşamayı kendine yük sayanlar varsa aradıkları dünya burası da değil, Türkiye'de yaşamayan hele hele İstanbul'da yaşayamayan biri hiçbir yerde yaşayamaz. Tabi biz ülkemizden şikayet edenlerin derdinin taşı toprağı değil, insanı olduğunu çok iyi biliyoruz. Türk milletinin bir ferdi olmak bizim için şereflerin en büyüğüdür. Rabbi'me bana bu milletin ferdi olmayı bahşettiği için ne kadar şükretsem azdır.

Biz durmayacağız bakınız 16 yıl önce görevi devraldık. Türkiye'nin IMF'e olan borcu neydi? 23.5 milyar dolar ve 2013 yılına geldik Türkiye'nin IMF'e borcu kaldı mı? Hayır. Bizi bunlardan kurtarın diyenler hani neredesiniz? Bizden borç istediler 5 milyar dolar, arkadaşlara hemen dedim verin. Baktık ciddiyiz, bunlar veriyor dediler. hemen vazgeçtiler. Geldik merkez bankamızın döviz rezervi 27 milyar dolar. Şu anda ise 120 milyar dolar rezervimiz var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'dan uyardı