Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya'da duygusal konuşma

"HEYACANLIYIM, DUYGUSALIM"

Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları öncülüğünde düzenlenen bienalin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Heyecanlıyım, duygusalım... Öyle zannediyorum ki bu muhteşem ve mübarek kubbenin altında konuşmak hele hele garip asırlardan sonra konuşmak zor. Birçok duygusallığı da beraberinde getiriyor. Bugün burada böyle bir bienalin yapılmasını gerçekten çok anlamlı buluyorum. Ve Yeditepe Bienali'nin tertip edilmesinde katkısı olan tüm kurumlarımıza sponsorlarımıza ve sanatçılarımıza gönülden teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Heyacanlıyım, duygusalım"

"TEK PARTİ DÖNEMİNDE 300'Ü AŞKIN MESCİD YOK EDİLMİŞTİR"

Millet olarak elimizdeki hazinenin kıymetini bilmiyoruz. Ne kendimize ne de yurt dışına bu güzellikleri layıkyla tanıtabiliyoruz. Adeta müflis tüccar gibiyiz. Türkiye uzun yıllar kültür sanat tarih deyince kısır ve dar bir bakış açısının esiri olmuştur. Batı'dan ziyade Batı'cı ve milletin değerleriyle kavgalı bu zihniyet ecdadın bize bıraktığı mirasın kıymetini bilememiştir. Tarihi camilerin bir kısmı müzeye aynen burası gibi malesef bir kısmı da ahıra çevrilmiştir. Sadece sur içinde ne yazık ki tek parti döneminde 300'ü aşkın mescid yok edilmiştir. Sur içi derken Fatih'i kastediyorum.

Şimdi Atatürk Kültür Merkezi'ni Türkiye'nin bir numaralı opera binası olarak yapıyoruz. Buna da biliyorsunuz çok bağırdı o Geziciler. İstediğiniz kadar bağırın, çatlayın, patlayın, bak yıktık.

"BUNLAR MODERN BEDEVİLERDİR"

Tepeden inmeci Jakoben anlayışın bugün de bazı sözüm ona sanat çevrelerinde devam ettiğini görüyoruz. Kendi ideolojilerine inanmayan sanatçılara en şiddetli tepki onlardan geliyor. Çapulcularla kol kola yürümedikleri için sanatçılarımızın nelerle tehdit edildiklerini çok iyi biliyoruz. Bunlar bir türlü kötü huylarından vazgeçmiyorlar. Milletimizden yedikleri şamara rağmen uslanmıyorlar. Zeytin Dalı için bölgeye giden arkadaşlarımıza orada ne işiniz va dediler. Bugün de aynı haydutluğu sergilediler. Günlerce içlerinde biriktirdikleri husumeti sosyal medya hesaplarından ve gazetedeki köşelerinden boca ettiler. Askerlerimize moral verdikleri için sanatçılarımıza demediklerini bırakmadılar. Bunlar modern bedevilerdir. Bunların gözünde vatana ihanet etsen bile menfaat grubuna ihanet etmediğin sürece makbulsun. Bölücü örgüte destek veren sabah akşam ülkemizi kötüleyen sözde sanatçıları hala baştacı etmelerinin yegane sebebi budur.

"AKM'Yİ YIKTIK... ŞİMDİ TÜRKİYE'NİN BİR NUMARALI OPERA BİNASINI YAPIYORUZ"

Şimdi Atatürk Kültür Merkezi'ni Türkiye'nin bir numaralı opera binası olarak yapıyoruz. Buna da biliyorsunuz çok bağırdı o Geziciler. İstediğiniz kadar bağırın, çatlayın, patlayın, bak yıktık. Ve inşallah kısa zamanda da orada dünyada sayılı muhteşem bir opera binasını çok amaçlı olarak yapıyoruz. Gelenekli sanat dallarımızın da önünü açtık. diğer sanat dallarını asla ihmal etmedik. Hiçbir zaman bizden öncekilerin yanlışlarına düşmedik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'da İstanbul Yeditepe Bienali açılışında konuştu