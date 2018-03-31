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'dan Haradinaj'a sert sözler!

  Milli İstihbarat Teşkilatı'nın /'nin 6 üst düzey mensubunu yakalayıp 'ye getirmesinin ardından İçişleri Bakanı ve İstihbarat servisinin şefini görevden almıştı. bugün 'nde Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj'a sert sözlerle yüklendi.

Giriş Tarihi: 31.3.2018 17:46 Güncelleme Tarihi: 31.3.2018 17:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kosova Başbakanı Haradinaj'a sert sözler!

Geçtiğimiz günlerde 'in istihbaratıyla etkin iş birliği içinde gerçekleştirdiği operasyonda, 'de aranan /'nin 6 üst düzey mensubu yakalanmış ve Türkiye'ye getirilmişti. Operasyon sonrası Kosova İçişleri Bakanı ve istibarat servisinin şefini kendisini haberdar etmedikleri gerekçesiyle görevden almıştı.

UZAKTAN KUMANDALI SİYASET YAPILMAZ

Bugün İstanbul'da 'nde konuşan , Kosova Başbakanı'na tepki göstererek, ", Kosova'da yaptığı operasyonla bunların (FETÖ) Balkanlardaki en üst düzey yöneticilerini paketledi. Ama üzüntüm var. Kosova'nın Başbakanı tuttu, istihbaratın başındaki kişiyle içişleri bakanını görevden aldı. Şimdi soruyorum, ey Kosova'nın Başbakanı, kimin talimatıyla sen böyle bir adım attın? Ne zamandan beri Türkiye Cumhuriyeti'ne darbe yapmaya gayret edenleri korumaya başladın. O Kosova'yı ikinci sırada tanıyan bir ülkeyiz biz. Kosovalı kardeşlerim bunun da hesabını verdirecektir sana. Uzaktan kumandalı siyaset yapılmaz. Kirli ittifaklarla dize getirilemeyecek bir ülke olduğumuzu defalarca ispatladık." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ey Kosova'nın Başbakanı sen kimin talimatı ile böyle bir adım attın?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'dan uyardı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kosova Başbakanı Haradinaj'a sert sözler!
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