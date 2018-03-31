Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kosova Başbakanı Haradinaj'a sert sözler!

Geçtiğimiz günlerde MİT'in Kosova istihbaratıyla etkin iş birliği içinde gerçekleştirdiği operasyonda, Türkiye'de aranan FETÖ/PDY'nin 6 üst düzey mensubu yakalanmış ve Türkiye'ye getirilmişti. Operasyon sonrası Kosova Başbakanı İçişleri Bakanı ve istibarat servisinin şefini kendisini haberdar etmedikleri gerekçesiyle görevden almıştı.

UZAKTAN KUMANDALI SİYASET YAPILMAZ

Bugün İstanbul'da Pendik ilçe Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Başbakanı'na tepki göstererek, "Milli İstihbarat Teşkilatımız, Kosova'da yaptığı operasyonla bunların (FETÖ) Balkanlardaki en üst düzey yöneticilerini paketledi. Ama üzüntüm var. Kosova'nın Başbakanı tuttu, istihbaratın başındaki kişiyle içişleri bakanını görevden aldı. Şimdi soruyorum, ey Kosova'nın Başbakanı, kimin talimatıyla sen böyle bir adım attın? Ne zamandan beri Türkiye Cumhuriyeti'ne darbe yapmaya gayret edenleri korumaya başladın. O Kosova'yı ikinci sırada tanıyan bir ülkeyiz biz. Kosovalı kardeşlerim bunun da hesabını verdirecektir sana. Uzaktan kumandalı siyaset yapılmaz. Kirli ittifaklarla dize getirilemeyecek bir ülke olduğumuzu defalarca ispatladık." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ey Kosova'nın Başbakanı sen kimin talimatı ile böyle bir adım attın?"