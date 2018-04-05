Cumhurbaşkanlığından Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Dün Külliye'de düzenlenen Üçlü zirve hakkında açıklama yapan İbrahim Kalın, "Hem Batılı müttefiklerimizden hem diğer aktörlerden beklentimiz terörle mücadelemize destek vermeleri. PKK PYD'nin bir takım kantonlar arayışında olduğunu hepimiz biliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan sınır karakoluna yapılan ziyaret hakkında açıklama

İbrahim Kalın açıklamasında şunları kaydetti:

SURİYE

ABD'nin bu örgütle işbirliği yaparken aynı zamanda Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmasının çelişki olduğunu tekrar etmemiz gerekiyor.

Beklentimiz Doğu Guta'da yaşananlar Kuzey Humus ve İdlib'te yaşanmamasıdır. Dün itibariyle 8 gözlem noktası kuruldu. İdlib'te Astana süreci çerçevesinde üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz. İran ve Rusya'dan beklentimiz rejim üzerinde baskı kurmaları.

EKONOMİ

Önemli gelişmeler yaşandı. Son büyüme oranları Türkiye ekonomisinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Tüm yaşananlara baktığınız zaman bu ekonomik başarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ifade etmemiz gerekiyor. Teşvikler ve kredi garanti fonun etkisi bu büyüme oranında çok etkili. Turizm alanında da çok önemli bir artışın olduğunu görüyoruz. Geçen yıla kıyasla yüzde 35'lik bir artış var. Enflasyonla mücadele de devam ediyor. İlk etapta tek haneye inmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın konuyu yakından takip ettiğini belirtmeliyiz. Son spekülasyonlar gerçeği yansıtmıyor.

SINIR KARAKOLUNA YAPILAN ZİYARET

Her yönüyle çok güzel bir ziyaret oldu. Bu tür kritik dönemlerde sanatçılarımızın sporcularımızın ve diğer kanaat önderlerinin askerimizin polisimizin yanında durması kadar doğal bir şey yok. Bunun daha önce örneklerini de gördük. Şehitlerimizi tekrar Rahmet yad ettik. Bu ziyaret çerçevesinde bu harekatın ne kadar önemli olduğunu dünyaya bir kez daha göstermiş olduk.

"KILIÇDAROĞLU SEVİYESİZ ŞEKİLDE MÜDAHİL OLDU"

Zeytin Dalı harekatının başarısını hazmedemeyenleri biliyoruz. Gerçeklerle ilgisi olmayan açıklamalar yapıldı. Gerekli cevapları verdi. Fakat evvelsi gün ana muhalefet lideri konuya çok seviyesiz şekilde müdahil oldu. Milletimizin geçen yüz yıllık tarihinde bütün kritik dönemler kanaat önderlerimiz milletimizin askerimizin korucumuzun yanında olmuştur. Bu yeni bir şey değildir. İstiklal Harbi sürecinde de benzer tablolar yaşanmıştı. Ana muhalefet lideri bu tür sakil ifadeler kullanarak kendini küçük düşürdü. Sanatçılarımız doğru iş yapmıştır.

Ana muhalefet lideri bu konuya çok seviyesiz şekilde müdahil oldu. Sanatçılara yönelik ağır ifadeler kullandı. Kore Savaşı'ndan Kıbrıs Harekatı'na, son olarak da 15 Temmuz'a kadar bütün kritik dönemlerde sanatçılarımız, sporcularımız milli bir duyarlılıkla askerimizin, devletimizin yanında olmuştur. 1915'te Çanakkale zaferinden birkaç ay sonra bir grup yazar Çanakkale'ye davet edilir. Mehmet Emin Yurdakul, Ahmet Ağaoğlu, Ömer Seyfettin.. gibi dönemin önde gelen yazarları Çanakkale'ye gitmişlerdir. İstiklal Harbi sürecinde benzer tabloların yaşandığını görüyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün kendisinin sanatçılar ile temas içinde olduğunu biliyoruz. Onların desteğini aldığını, görüş alışverişlerine bulunduklarını biliyoruz. Müzeyyen Senar gibi, Faruk Nafız Çamlıbel, Halide Edip Adıvar gibi birçok müzisyen, yazar, ressamın katkı sağladığını görüyoruz.

PKK terör örgütüne karşı yapılan mücadelede de Türkiye'de çeşitli hadiseler olduğunda sanatçılarımız bu süreçlere katılmıştır. Ana muhalefet liderinin neden rahatsız olduğunu anlamakta zorlanıyoruz. Burada sanatçılarımız doğru bir iş yapmıştır. Bundan sonra da askerimizin, polisimizin yanında olmaya devam edecekler. Ana muhalefet liderinin siyaset tarzının sefaletini ortaya koymaktadır. Bu tablo Türkiye'nin birlik beraberlik içinde olmaya gereken bir dönemde yakışmamıştır. Bundan sonra da biz birlik ve beraberlik içinde bunu devam ettireceğiz. Bu konuda herhangi bir tereddütümüz söz konusu değildir.

SORU-CEVAP

(Ankara'daki Suriye zirvesi) Dünkü zirvenin ortak açıklamasında birinci sayfanın 4. paragrafında buna çok açık bir atıf var. Terörle mücadele kisvesi altında sahada yeni gerçeklikleri yaratılmasına dair her türlü girişim reddedilmiştir. Bu bizim PYD/YPG konusundaki pozisyonumuzun diğer ülkeler tarafından da paylaşıldığını teyit etmektedir. Bütün bölge temizlenene kadar da bu harekat devam edecektir. Kapsamının ne olacağını ve ne zaman tamamlanacağına karar verecek olan da Türkiye'dir.

(Suriye'ye insani yardımlar) Kontrolümüzde olan hem Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi hem de Afrin bölgesinde zaten biz yardımları ulaştırıyoruz. Bunlara ilave olarak diğer yerlerde de biz her türlü insani yardımın ulaştırılması ile ilgili hazırlıkları yapmış bulunmaktayız. Bu alanların nereler olacağı, Sahra hastanesi mi mevcut hastanelerin imar edilmesi mi, gibi konuları, AFAD, Kızılay üzerinden planlayacağız.

"OLAĞAN DIŞI BİR HADİSE YOK"

Cumhurbaşkanımız ekonomiyi yakından takip eden bir lider. Bunu yaparken sayın Başbakanımız ve ilgili ekonomi ekibi ile yakın mesai içinde olmuştur. Bu yeni bir şey değil. Zaman zaman Külliye'de özel toplantı yapılıyor gibi haberler bizim açımızdan rutini ifade ediyor. 2017'de 7.4 gibi büyümeyi yakaladık. Faizler konusunda pozisyonu her zaman net oldu. Bunu kürsüden de bu toplantılarda da ifade etti. Faizlerin düşürülmesi, gerek kamu gerek özel bankalarda Türkiye ekonomisi için bir ivme olacaktır. Bunun dışında yaşanan olağan dışı bir hadise yok.

TEL RIFAT'TA RUSYA PYD/YPG UNSURLARININ KALMADIĞINI İLETTİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Tel Rıfat'ta Rusya PYD/YPG unsuru kalmadığını iletti, bunu teyit edeceğiz" dedi.

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