Türkiye'den o bölge için sert açıklama

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Bozdağ, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temelinin atılması ile Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nin tarihi önemine işaret ederek, Zirve'nin, Suriye'de yaşanan çatışmalara çözüm bulmak bakımından önemli sonuçlar ortaya koyduğunu bildirdi.

HEM TERÖR ÖRGÜTLERİNE HEM DESTEKLEYENLERE MESAJ

Bu iş birliğinin siyasi çözümü de hızlandıracağını belirten Bozdağ, "Cenevre süreci kilitlendi kaldı. Bu görüşmeler Cenevre sürecine de yeni bir ivme kazandıracak. Uzaktan bakıp, gelişmelere müdahale etmesi gerekirken etmeyenlerin de, bu işe müdahil olmalarını sağlayacak." değerlendirmesini yaptı.

Suriye'yi bölme hayali güdenler, farklı idari yapılar oluşturmak ve Suriye'de ameliyat yapmak isteyenlere karşı çok net bir duruş ortaya konulduğunu ifade eden Bozdağ, bunun hem terör örgütlerine hem de onları destekleyenlere bir mesaj olduğunu kaydetti.

Bozdağ, "Suriye'nin topraklarını, birliğini böldürmeyiz. Suriye'de mezhep esaslı bir değişime gidilmesine biz izin vermeyiz. Bu son derece önemli aynı zamanda Türkiye'nin bugüne kadar savuna geldiği tezin her iki ülke tarafından da benimsendiğini gösteriyor." diye konuştu.

"YPG/PYD, TEL RIFAT'TAN TEMİZLENECEK"

Terör örgütü YPG/PYD'nin amacının Suriye'de bir terör koridoru oluşturmak ve bunu terör devletine döndürmek olduğunu hatırlatan Bozdağ, "YPG/PYD terör örgütleri Afrin'den nasıl temizlendiyse şimdi Tel Rıfat'tan temizlenecek. Orada da sona doğru yaklaşıldı." ifadesini kullandı.

Tel Rıfat'ta istenilen neticenin elde edileceğini vurgulayan Bozdağ, "Arkasından Münbiç, arkasından Fırat'ın doğusu." dedi.

Terör örgütleri konusunda farklı açıklamaların zaman zaman gelebileceğini ama iradenin bu örgütlerin temizlenmesi olduğuna işaret eden Bozdağ, Rusya'nın, Türkiye'nin terörle mücadelesine verdiği desteğin ortada olduğunu belirtti.

"TÜRKİYE, BURALARI TEMİZLEYECEK GÜCE VE KUDRETE SAHİPTİR"

Türkiye'nin ABD ile anlaşarak hem Münbiç'te hem Fırat'ın doğusunda adım atmak, Sincar'da da benzer adımları atmak istediklerini anlatan Bozdağ, Sincar konusunu, Irak Merkezi Hükümeti ile görüştüklerini, Irak ordusunun oraya girdiğini, Türkiye'nin de arazideki hareketliliği takip ettiğini vurguladı.

Terör örgütünün ad değiştirerek bölgede varlığını devam ettirmesine karşı olduklarını ifade eden Bozdağ, "Biz gerçekten Sincar'dan ve diğer yerlerden terör örgütünün ve teröristlerin temizlenmesini istiyoruz. Bunlar yapıldığı zaman bizim için sorun yok eğer yapılmazsa Türkiye buraları temizleyecek güce ve kudrete sahiptir." diye konuştu.

Bozdağ, Üçlü Zirve'nin bölgenin terör ve teröristlerden arındırılması konusunda bir iradeyi yansıttığını kaydetti.

"ARAZİDEKİ YANSIMASINI GÖRMEK İSTİYORUZ"

Amerika'yı anlamaya çalıştıklarını belirten Bozdağ, ABD Başkanı Donald Trump'ın başka, Merkez Kuvvetler Komutanlığının başka, Pentagon'un başka açıklama yaptığını, Amerika'da bir kafa karışıklığı olduğunu ve bu nedenle adım atmakta zorlanıldığını aktardı.

"Türkiye bu noktada biraz şerbetli" diyen Bozdağ, Amerika'nın verdiği sözleri tutmadığına işaret etti.

Amerika'nın Suriye'den çekilme açıklamasını önemsediklerini vurgulayan Bozdağ, bunun arazideki yansımasını görmek istediklerini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Suudi Arabistan bizim Suriye'de kalmamızı istiyorsa parasını ödemesi gerekecek" açıklamasını da değerlendiren Bozdağ, orada başka bir hesabın bulunduğunu, Amerika'nın ne hesabı olursa olsun, bölgede Türkiye'ye verilen sözlerin tutulmasını isteyerek, "Bizim için söz önemli ama uygulaması sözden daha önemli." diye konuştu.

"AKIL FUKARASI OLAN KİŞİNİN TEK SERMAYESİ KÜFÜR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay ziyaretine yönelik eleştirilerin hatırlatılması üzerine de Bozdağ, "Sayın Kılıçdaroğlu siyasetin seviyesini çok düşürdü. Akıl, fikir fukarası olan kişinin tek sermayesi küfür ve hakaret oluyor. Belli ki Kılıçdaroğlu'nun akılda, fikirde bir fukaralığı var. Bu fukaralığını kapatmak için de saldırıyor, hakaret, küfür ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun Afrin'de elde edilen başarıdan rahatsızlık duyduğunu anlatan Bekir Bozdağ, "Bu başarı Kılıçdaroğlu'nun ayarlarını da asabını da bozmuş." yorumunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sınır bölgesine ilk defa gitmediğini ve askeri kıyafeti de ilk defa giymediğini anımsatan Bozdağ, "Kılıçdaroğlu, CHP'ye büyük bir haksızlık yapıyor. CHP'nin yerlerde sürünmesinin sebebi, yerde sürünen bu ahlaktan kaynaklanıyor. En başındaki bu ahlaksızlığı, ahlak haline getirdiği için CHP'nin ayağa kalkması mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

"NİYE RAHATSIZ OLUYORSUN, ONUR DUYMUYORSUN?"

Cumhurbaşkanının anayasa göre "başkomutan" olduğunu anımsatan Bozdağ, "Bundan rahatsız oluyor. Niye rahatsız oluyorsun, onur duymuyorsun?" diye sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sanatçılarla gerçekleştirdiği Hatay ziyaretinin Mehmetçik'e bir teşekkür ziyareti olduğunu aktaran Bozdağ, "Beklerdim ki Kılıçdaroğlu da Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, bir kamuflaj da o giysin, Mehmetçik'e destek versin." dedi.

FETÖ'nün "Türkiye DEAŞ'a silah yardımı yapıyor" iftirası üzerine, CHP'li vekillerin, Suriyelilerin yaşadığı kamplarda DEAŞ'lı aramaya gittiğini anımsatan Bozdağ, "Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri büyük bir kahramanlık ortaya koymuş, büyük bir başarı elde etmiş. O başarıdan rahatsızlığı nedeniyle sanatçılarımıza çok büyük bir saygısızlık yaptı. Büyük bir rezalete imza attı. Burada bir rezillik varsa, o rezillik Kılıçdaroğlu'nun kendisine ait bir rezilliktir." diye konuştu.

"VATANINI SEVMEZ Mİ GERÇEK SANATÇI?"

CHP Parti Meclisi Üyesi hukukçu Sera Kadıgil'in sosyal medya hesabından yaptığı "Hayatta hiçbir laftan tiksinmedim 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez'den tiksindiğim kadar." açıklamasını hatırlatan Bozdağ, "Şehitlere bu kadar saygılıysan, bu lafı söyleyen kişiyi parti meclisine almayacaksın." dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun devlete "seri katil" dediğini aktaran Bozdağ, şöyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu'na sormak isterim; Sizin gözünüzde gerçek sanatçı kim? Kılıçdaroğlu'nun gözünde gerçek sanatçı, sayın Cumhurbaşkanımızdan ya nefret edecek ya AK Parti'den nefret edecek ya CHP'nin zihniyeti gibi bir zihniyete sahip olacak PKK, FETÖ, DHKP-C gibi terör örgütlerinin lehine açıklamalar yapabilecek, onları destekleyecek. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Mehmetçik terörle mücadele ederken, teröristleri imha ederken, bildiri yayınlayacak, 'Aman teröristlere dokunmayın, onları imha etmeyin' diyecek. Teröristlere tek laf etmeyecek. Zeytin Dalı Harekatı yapılırken, bu harekatı yapana 'katil' diyecek. Yaptıranlara da 'katil' diyecek. Bunları içine sindirecek. O zaman bunlar gerçek sanatçı. Gezi hadiselerinde olduğu gibi, yakacak, yıkacak, kamuya, özel şahıslara, mala, cana zarar verecek. Onları destekliyorsanız, siz gerçek sanatçısınız."

Bozdağ, muhalefete "Vatanını sevmez mi gerçek sanatçı? Vatanını sevenler gerçek sanatçı olamaz mı? Devletini sevenler, terörle mücadelede teröristin değil de askerinin yanında duranlar, şehitlerin yanında duranlar, vatanının, milletinin hukukuna sahip çıkanlar, Cumhurbaşkanına saygı duyanlar, devletin büyüklerine saygı duyanlar sanatçı değil mi?" sorularını yöneltti.

Bekir Bozdağ, "Bunlar, ötekileştiren, kutuplaştıran, kendisi gibi olmayan, düşünmeyenlere sanatçılık dahil hiçbir şeyi layık görmeyen zavallılar." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın beraberindeki sanatçılarla yaptığı Hatay ziyaretine ilişkin muhalefetin eleştirilerini değerlendiren Bozdağ, şunları söyledi:

"Sanatçılarımız, her zaman askerimize moral destek için giderler. Mücadele olduğu zaman da giderler, başka zaman da. Kıbrıs Harekatı olduğunda da sanatçılarımız gitti, harekata katılan askerlerimize moral verdiler. O zaman da şehitlerimiz vardı. Şimdi bu sanatçıların gidip askerimizle beraber olmaları, onlarla orada şarkı, türkü söylemeleri, şakalaşmaları o zafere, başarıya duydukları memnuniyeti ifade ediyor. Onlara bir moral destektir, şehitlerimizin ve gazilerimizin kanlarıyla elde ettiği başarıyı anmaktır, onlara saygıdır."

Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyarete ilişkin eleştirilerine ise şu yanıtı verdi:

"Kılıçdaroğlu şimdi diyor ki 'Sanatçılar savaşa karşı olur. Zorunlu olmadıkça savaş cinnettir.' Ben o zaman soruyorum, Afrin'e Türk Silahlı Kuvvetlerinin gitmesi bir zorunluluk mu, değil mi? Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye, Afrin'de ve bölgede PKK'nın bir terör devleti kurmasını elini kolunu sallayarak seyretmeli miydi? Atatürk Hatay'ı kattığında yanlış mı yaptı memlekete? Türkiye Kıbrıs'a müdahale ettiğinde yanlış mı yaptı? Şu anda Suriye'nin kuzeyinde yapılacak bir bölme, gelecekte Türkiye'nin bölünmesine yol açacak bir sürecin de başlangıcı olacaktır."

"SANATÇILARIMIZ HİÇ ÜZÜLMESİNLER"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile bazı CHP'li milletvekillerinin Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin eleştirilerini hatırlatan Bozdağ, "Afrin düştü, bunların da takkesi düştü. Şimdi başka yerden Afrin zaferine sevinen insanları aşağılamaya başladılar. Esasında onları rahatsız eden sanatçılarımızın sevinci, orada söyledikleri türkü değil. Bana göre Afrin'in düşmesi teröristlerin kaybetmesidir. Teröristler Afrin'de kaybettiler, Tel Rıfat'ta da Münbiç'te de diğer alanlarda da kaybedecekler. Sanatçılarımız hiç üzülmesinler, bu memlekette Kılıçdaroğlu'nun hakaretiyle yol alacak kimse yok. O, kendini tarif ediyor, sanatçılarımızı tarif etmiyor." dedi.

FETÖ İLE MÜCADELE

Bekir Bozdağ, FETÖ ile mücadelenin bitmediğini vurgulayarak, "40 yıllık terör örgütünü 1-2 senede çökertmenin tam anlamıyla mümkün olmadığını hepimiz biliyoruz. FETÖ, Türkiye'de çok güç kaybetti, organize olarak bir eylemde, bir faaliyette bulunma imkan ve kabiliyetini kaybetti, halk desteğini kaybetti. Kamuda ve diğer alanlarda çökertildi ama FETÖ bitmedi. FETÖ ile mücadele de bitmedi. Etkili ve kararlı bir şekilde devam ediyor. Bundan sonra da devam edecektir." diye konuştu.

FETÖ'nün kripto yapısının çözülmesinin zaman alacağını aktaran Bozdağ, MİT, emniyet, yargı ve hükümetin dirayetiyle FETÖ'ye hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük darbe vurulduğunu bildirdi.

"Kosova'daki gibi operasyonları görmeye devam edecek miyiz?" sorusu üzerine Bozdağ, bu tür operasyonların devam edeceğini vurguladı.

Bozdağ, MİT'in, Kosova'da gerçekleştirdiği operasyonla FETÖ'nün 6 üst düzey mensubunu yakalayıp Türkiye'ye getirmesinin başarı hikayesi olduğunu söyledi.

MİT'e yurt dışında operasyonel faaliyet yürütme yetkisi verildiğinin altını çizen Bozdağ, "Cumhurbaşkanı, MGK, Bakanlar Kurulu operasyonel faaliyet yürütme yetkisi verdiği zaman MİT, yurt dışında da operasyonel faaliyet yürütebilir ve yürütüyor da. Nitekim Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı ve Başika Kampı etrafında DEAŞ ve diğer terör örgütlerine karşı bazı muhalifleri eğitti. ÖSO, hem Fırat Kalkanı Harekatı hem de Zeytin Dalı Harekatı'nda terör örgütlerine karşı Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanında mücadele etti. Burada çok net şekilde MİT'in başarısını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

MİT'in, yurt dışında yürüttüğü operasyonlarla FETÖ'ye büyük darbe vurduğunun altını çizen Bozdağ, şöyle devam etti:

"Kosova'daki olay büyük bir başarıdır ama bu bir tanesi. MİT, bugüne kadar 18 ülkeden 80 FETÖ'cüyü paketleyip Türkiye'ye getirdi. Bunların tabii tamamı kamuoyunda duyulmadı. Bazıları, Bulgaristan'dan gelenler, Malezya'dan gelenler kamuoyunda yer aldı ama diğerleri yer almadı. Bunlar gizli yürütülen faaliyetler olduğu için de tamamı kamuoyuna mal olmadı. ABD'deki, Pensilvanya'daki terörist başı 18 ülkeden 80 teröristi paketleyen iradeyi görünce paniğe kapıldı. O da yerinde rahat değil. Rahat etmesi de mümkün değil. Çünkü Milli İstihbarat Teşkilatımız, güvenlik birimlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti devleti, hükümetimiz, bunlar dünyanın hangi ülkesine giderse gitsin peşinde olacaklar. Bulundukları inlerden alınıp bunlar eninde sonunda Türkiye'ye getirilip yargıya teslim edilecektir."

"OHAL'İN UZAMA İHTİYACI ORTADA"

Olağanüstü hal uygulamasının uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin soru üzerine Bozdağ, Türkiye'nin, terörle etkin mücadele yürüttüğüne işaret etti.

Bozdağ, Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı ile İdlib'de gerginliği azaltma bölgeleri, Münbiç ve Fırat'ın doğusu konusunun devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bunlar sürecek. Öte yandan FETÖ, PKK, DEAŞ, DHKP-C gibi terör örgütleriyle de yurt içinde mücadele devam ediyor. Bu mücadelenin etkin ve kararlı şekilde sürmesi gerekmektedir. O nedenle OHAL'in uzama ihtiyacı ortadadır. Eğer Milli Güvenlik Kurulu yeniden tavsiye kararı alır, bunu Bakanlar Kurulu kararına dönüştürür, TBMM de bunu kabul ederse olağanüstü hal yeniden uzatılabilir. Ben olağanüstü halin bir ihtiyaç olduğunu, yeniden uzatılabileceğini değerlendiriyorum."

"EKONOMİDE BİR SIKINTI YOK"

"Hükümetin ekonomi yönetiminde ve ekonomide sıkıntı olduğu" iddiasına da yanıt veren Bozdağ, Türkiye ekonomisinin her türlü olumsuzluk ve şoklara karşı dayanıklı olduğunu söyledi.

Bozdağ, Türkiye ekonomisinin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'na rağmen başarıya imza attığını, ekonominin 2017'de yüzde 7,4 oranında büyüdüğüne dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Ekonomide bir sıkıntı yok, ekonomide sıkıntı bekleyen çok. 'Aman ekonomi sıkıntıya girsin, Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarını darbeyle indiremedik, terörle indiremedik, seçimle indiremedik, itibar suikastlarıyla indiremedik, her türlü ahlaksızlığı, hileyi denedik indiremedik. Bu sefer ekonomiyi sıkıntıya sokacak işler yapalım, ekonomiyle indirelim.' hesabı yapıyorlar. Türkiye'nin ekonomisini sıkıntıya sokamazlar, başaramazlar. Çünkü güçlü bir ekonomimiz var, güçlü bir ekonomi yönetimi var."