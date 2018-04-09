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Son Dakika: Erdoğan, Putin ile görüştü

Son dakika haberi... Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, ve ’daki saldırılarla ilgili endişelerini dile getirdi. Görüşmede, Duma ve Doğu Guta’da sivil ölümlerinin engellenmesi ve insani yardımların ulaştırılması için birlikte çalışmanın önemi vurgulandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 14:17 Güncelleme Tarihi: 9.4.2018 15:26
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

, Rusya Devlet Başkanı ile telefonda görüşerek ve 'daki saldırılarla ilgili endişelerini dile getirdi.

GÖRÜŞMEDE SURİYE'DEKİ SON GELİŞMELER ELE ALINDI

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan ile Putin'in telefon görüşmesinde, ikili ilişkilerin yanı sıra 'deki son gelişmeler ele alındı.

BİRLİKTE ÇALIŞMANIN ÖNEMİ VURGULANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Duma ve Doğu Guta'daki saldırılarla ilgili endişelerini dile getirdiği görüşmede, sivil ölümlerinin engellenmesi ve insani yardımların ulaştırılması için birlikte çalışmanın önemi vurgulandı.

İki liderin, ay başında Ankara'da gerçekleşen Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısından ve Suriye konusundaki Üçlü Zirve'nin sonuçlarından duydukları memnuniyeti de dile getirdikleri kaydedildi.

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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
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