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Giriş Tarihi: 09.04.2018 10:16 Güncelleme Tarihi: 09.04.2018 11:12
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'dan sonra tepkiler
Katliam'dan sonra tepkiler

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (), Suriye'de rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki kimyasal silah saldırısı üzerine yarın acil toplanacağı duyuruldu. ABD'nin BM Daimi Temsilciğinden yapılan yazılı açıklamada, Fransa, İngiltere, ABD ve konseyin geçici üyelerinden Fildişi Sahili, Hollanda, Peru, Polonya, Kuveyt ve İsveç'in talebi üzerine yarın toplanma kararı alındı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, kimyasal silah kullanımın sivilleri öldürmek için çok sık kullanılır hale geldiğine dikkati çekerek, ''BM Güvenlik Konseyi bir araya gelerek ilk müdahale ve bağımsız bir soruşturma için erişim talep etmek ve bu vahşeti yapanları sorumlu tutmak zorunda.'' ifadesini kullandı.

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'dan sonra tepkiler
Katliam'dan sonra tepkiler

FRANSA ACİL GÖRÜŞME TALEP ETTİ

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da kimyasal saldırının ardından Doğu Guta'daki durumun görüşülmesi için BM Güvenlik Konseyi'nden acil toplanmasını talep etmişti.

Suriye'de rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere dün düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil ölmüştü.

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'dan sonra tepkiler
Katliam'dan sonra tepkiler

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump ile Irak Başbakanı Haydar el-İbadi arasındaki telefon görüşmesinde, DEAŞ'la mücadelenin yanı sıra Beşşar Esed rejiminin Doğu Guta'daki kimyasal silah saldırısının da ele alındığı bildirildi.

Beyaz Saray, Trump-İbadi görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Başkan Trump ile Başbakan İbadi, Suriye'deki durumu ve Şam yakınlarındaki ürkütücü muhtemel kimyasal saldırı haberlerini ele aldılar." ifadesine yer verildi.

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'dan sonra tepkiler
Katliam'dan sonra tepkiler

Esed rejimi, önceki gün akşam saatlerinde, ablukada tuttuğu Duğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son noktası olan Duma ilçesinde kimyasal silah kullanmıştı. Saldırı sonucu en az 78 kişi can verirken, yüzlerce kişi de gazdan etkilenmişti. Öte yandan ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başkan Putin, Rusya ve İran, hayvan Esed'i destekledikleri için sorumlular. Büyük bedel ödenecek." değerlendirmesini yapmıştı.

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'dan sonra tepkiler
Katliam'dan sonra tepkiler

Ayrıca ABD'nin BM Daimi Temsilciğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (), Fransa, İngiltere, ABD ve konseyin geçici üyelerinden Fildişi Sahili, Hollanda, Peru, Polonya, Kuveyt ve İsveç'in talebi üzerine 9 Nisan Pazartesi günü söz konusu kimyasal saldırıyı görüşmek üzere toplanma kararı almıştı.

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'dan sonra tepkiler
Katliam'dan sonra tepkiler

ULUSLRARASI TOPLUM SORUMLU TUTULDU

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Suriye'deki Esed rejiminin sivillere karşı kimyasal silah kullanmaktan alıkonmamasından uluslararası toplumu sorumlu tuttu. SMDK Başkanı Abdurrahman Mustafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin () kararlarını, özellikle de kimyasal silahların kullanımıyla ilgili 2118 sayılı kararı ihlal etmeye devam eden rejime karşı sürekli ve caydırıcı önlemler alamamaktan uluslararası toplumu sorumlu tutuyoruz." dedi.

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'dan sonra tepkiler
Katliam'dan sonra tepkiler

Bu acziyetin, Esed rejimini Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki ı işleme konusunda cesaretlendirdiğini belirten Mustafa, SMDK'nin BM, Arap Birliği, AB ve daimi üyesi bazı ülkeleri, BMGK'de konuyla ilgili olağanüstü bir toplantı düzenlemeye çağırdığını kaydetti.

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