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Son Dakika: Rektör istifa etti

Son dakika haberi... Rektörü Prof. Dr. , istifa etti. Gönen; "Soruşturmanın selameti ve devlet kurumlarının yıpratılmaması adına görevimdem istifa ediyorum" dedi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 11:23 Güncelleme Tarihi: 11.4.2018 11:40
Son Dakika: Rektör Hasan Gönen istifa etti

Rektörü Profesör Doktor görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Geçtiğimiz hafta üniversitede görevli araştırma görevlisi , fakülte binasının 3. katında Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, araştırma görevlileri Yasir Armağan ve Serdar Çağlak'ı silahla öldürmüştü.

Olayın ardından rektör Hasan Gönen, katliamcı Volkan Bayar'ı koruduğu ortaya çıkmıştı. Yaşanan tüm gelişmelerin ardından Üniversite Rektörü Hasan Gönen bugün görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İSTİFASINI BU SÖZLERLE AÇIKLADI

Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, görevinden istifa ettiğini açıkladı. 5 Nisan'da 4 kişinin öldürüldüğü Osmangazi Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Gönen, düzenlediği basın toplantısında, "Devletimizin bekası, soruşturmanın selamati ve üniversitem başta olmak üzere devlet kurumlarımızın yıpratılmaması adına, görevimden istifa ediyorum" dedi.

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Son Dakika: Rektör Hasan Gönen istifa etti
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