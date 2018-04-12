YÖK Başkanı Saraç'tan flaş açıklama

YÖK Başkanı Yekta Saraç, Osmangazi Üniversitesindeki saldırıya ilişkin, "Bu olayla alakalı başlatmış olduğumuz idari soruşturma en kısa sürede tamamlanacaktır." dedi.

Saraç, "Bu tür saldırıların akademik ortamlarda tekerrür etmemesi, üniversitelerimizin bilim, huzur ve güven mekanları olması için gerekli güvenlik tedbirlerinin gözden geçirilmesi rektörlerimize tekrar hatırlatılacaktır." ifadesini kullandı.

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"Osmangazi Üniversitemizin, bu travmaya sebep olan hadisenin etkisinden kurtulabilmesi için her türlü gayreti sarf edeceğiz." diyen Saraç, şunları söyledi:

"Üniversitelerimiz terör örgütleriyle mücadeleyi, terör örgütlerine sıfır toleransla ve mağduriyetlerin yaşanmaması için azami dikkatle sürdürmelidir. Bu bağlamda, üniversite rektörlerimizle bu toplantıdan çıkan sonuçlar paylaşılacaktır."