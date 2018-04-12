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Başkanı Saraç'tan flaş açıklama

Başkanı Saraç, ndeki saldırıya ilişkin, "Bu olayla alakalı başlatmış olduğumuz idari soruşturma en kısa sürede tamamlanacaktır" dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018 13:14 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 13:47
YÖK Başkanı Saraç'tan flaş açıklama

Başkanı , ndeki saldırıya ilişkin, "Bu olayla alakalı başlatmış olduğumuz idari soruşturma en kısa sürede tamamlanacaktır." dedi.

Saraç, "Bu tür saldırıların akademik ortamlarda tekerrür etmemesi, üniversitelerimizin bilim, huzur ve güven mekanları olması için gerekli güvenlik tedbirlerinin gözden geçirilmesi rektörlerimize tekrar hatırlatılacaktır." ifadesini kullandı.

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"Osmangazi Üniversitemizin, bu travmaya sebep olan hadisenin etkisinden kurtulabilmesi için her türlü gayreti sarf edeceğiz." diyen Saraç, şunları söyledi:

"Üniversitelerimiz terör örgütleriyle mücadeleyi, terör örgütlerine sıfır toleransla ve mağduriyetlerin yaşanmaması için azami dikkatle sürdürmelidir. Bu bağlamda, üniversite rektörlerimizle bu toplantıdan çıkan sonuçlar paylaşılacaktır."

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YÖK Başkanı Saraç'tan flaş açıklama
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