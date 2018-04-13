Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Suriye sınırına Türk Seddi...

sınırına Türk Seddi...

SELÇUK ADIGÜZEL Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018
Suriye sınırına Türk Seddi...
sınırında tarafından yapılan 564 kilometrelik güvenlik duvarının inşası bitme aşamasına geldi. Zorlu arazi koşulları ve mayınlı alanlara rağmen güvenlik duvarının 564 km'lik güzergâhın 'da 195 km., 'de 79 km., 'ta 47 km., Gaziantep- bölgesinde 90 km., 'da 112 km. olmak üzere toplamda 523 km'si tamamlandı.

DÜNYADA ÜÇÜNCÜ OLDU
Güvenlik duvarı 2 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğindeki 7 tonluk seyyar bloklarla inşa edildi. Ayrıca duvarların üzerlerine jiletli tel de çekildi. TOKİ tarafından 39 yüksek güvenlikli kapının montajı ve 22 insanlı gözetleme kulesinin imalatı da tamamlanarak TSK'nın hizmetine sunuldu.
Güvenlik duvarı, ve ABD-Meksika sınırının ardından dünyada üçüncü en uzun duvar oldu. Duvarın arkasına güvenlik kuvvetlerinin devriye gezebilmesi için güvenlik yolu ve gözetleme kulesi inşa edildi. Prefabrik olarak üretilen güvenlik duvarları ihtiyaç halinde başka bölgelerde yeniden kullanılabilecek.

'KULEKOL'LA DESTEKLENİYOR
Suriye'den yasadışı geçişlerin önlenmesi ve sınır bölgesinin daha güvenli hale gelmesi için güvenlik duvarına entegre olacak şekilde Gaziantep ve Kilis'teki sınır hattında 5 katlı 15 metre yüksekliğinde 22 "kulekol" inşa edildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Suriye sınırına Türk Seddi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN