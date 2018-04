Terörden kurtuldukları için sevinçli olduklarını kaydeden Mustafa, "Türk askerinin gelmesiyle her şey güzel oluyor. Yemeğimiz, ekmeğimiz veriliyor. Yollarımız patlayıcılardan temizleniyor. Şu an çok rahat olduk. Daha önce her şey çok pahalıydı. Yollar kapalı olduğundan beldeye bir şey çok zor getiriyorduk.