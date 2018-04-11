Suriyeli 162 bin sığınmacı terörden arındırılan bölgelere döndü

"1.5 MİLYON SURİYELİLERİN KAYITLARI GÜNCELLENDİ"
Suriyeli sığınmacılar Türkiye'ye ilk geldiklerinde tutulan kayıtlarda altyapı yetersizliklerinden kaynaklanan bazı eksiklerin olduğuna işaret eden Ayaz, bilgilerdeki eksiklerin giderilmesi amacıyla ocak ayında "Suriyelilerin Kayıtlarının Güncellenmesi Projesi"ni başlattıklarını hatırlattı. Ayaz, projenin ellerindeki insan kaynağını çok daha iyi bir şekilde değerlendirmelerine imkan sağlayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti: "1,5 milyon Suriyelinin kayıtlarını güncelledik. Bu projeyle daha sağlıklı bir veri tabanına sahip olacağız. İlgili kurum, kuruluş ve paydaşlarımızla bu verileri paylaşma imkanımız olacak. İnşallah bir aksilik olmazsa kısa sürede projeyi tamamlayıp Suriyelilerin tüm detaylarına sahip olmayı hedefliyoruz."