Suriyeli 162 bin sığınmacı terörden arındırılan bölgelere döndü

Buna ilave olarak 'ev verilecek ve maaş bağlanacak' gibi başka yalan ve yanlış haberler de var. Bunların hiçbirisi doğru değil. Suriyelilere ödenen herhangi bir maaş söz konusu değil. Bir kere TOKİ'den ev sahibi olmak için Türk vatandaşı olmak gerekiyor. Bugüne kadar Suriyelilere veya başka bir yabancıya TOKİ tarafından bedelsiz bir ev verilmesi de söz konusu değil. Sınavsız olarak üniversiteye girdikleri haberleri hakkında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın da açıklamaları oldu. Yabancı öğrenciler hangi prosedüre tabiyse, Suriyeli öğrenciler de Türk üniversitelerinde eğitim görmek istiyorsa aynı prosedürü izlemek durumunda. Suriyelilere ya da başka yabancılara kendi vatandaşlarımızdan daha fazla ya da farklı bir hizmet sunmuyoruz."