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: ABD'li Papaz Brunson bugün hakim karşısına çıkacak!

haberi... 'de, terör örgütleri ve adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ve hakkında 35 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan ABD uyruklu din adamı , hakim karşısına çıkacak.

Giriş Tarihi: 16.4.2018 10:13 Güncelleme Tarihi: 16.4.2018 10:33
Son dakika: ABD'li Papaz Brunson bugün hakim karşısına çıkacak!

'de, terör örgütleri ve adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ve hakkında 35 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan ABD uyruklu din adamı , hakim karşısına çıkacak.

ABD'li Papaz Brunson bugün hakim karşısına çıkacak!

ABD'Lİ SENATÖRLER DE DURUŞMAYI İZLEMEK İÇİN GELDİLER

Tercüman eşliğinde savunma yapacak olan Brunson hakkında hazırlanan iddianamede FETÖ'nün üst düzey yöneticileri ile bağlantısı vurgulandı. Aliağa' daki Şakran Cezaevi İnfaz Kurumu Kampüsünde görülen dava için bu sabahtan itibaren çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. İki ABD 'li senatör de duruşmayı izlemek için cezaevi kampüsüne geldiler.

Papaz Brunson'un FETÖ ile sinyalleri çakıştı

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Son dakika: ABD'li Papaz Brunson bugün hakim karşısına çıkacak!
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