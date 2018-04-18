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" aday olmaktan çekiniyor"

Aktuel.com.tr yazarı bugünkü yazısında ’ın erken seçim kararını kaleme aldı. Muhalefetin hala aday belirleyemediğini ve ’nun aday olmaktan çekindiğinin altını çizen İdris Kardaş   ve Faruk Acar’ın son seçim anketinden detaylar verdi.

Giriş Tarihi: 18.4.2018 18:06 Güncelleme Tarihi: 18.4.2018 18:10
Kılıçdaroğlu aday olmaktan çekiniyor

İDRİS KARDAŞ'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Genel Başkanı hem dünkü grup toplantısında hem de tarih açıklandıktan sonra yaptığı açıklamalarda "seçimi kazanacağız" minvalinde sözler sarf etti. Ancak işi kolay değil.

CHP'NİN ADAYI HALA BELLİ DEĞİL!

Öncelikle ittifak kuracakları partileri belirlemeliler. Sonrasında da adayını ortaya koymalılar. Bir partinin lideri olan ama ülkeyi yönetme iddiası olmayan Kılıçdaroğlu'nun bu seçimde aday olması beklenmiyor.

CUMHURBAŞKANI ADAYI OY İSTEYECEK, KILIÇDAROĞLU KOLTUĞUNDA OTURACAK!

Gösterecekleri aday ülkeyi ben yöneteceğim diye oy isteyecek ama öte yandan Kılıçdaroğlu da partinin başında kalacak. İşin absürtlüğüne bakar mısınız? Seçmenlerine "ülkeyi değil CHP'yi yönetmek gibi önemli işlerim vardı, bu yüzden aday olmadım" mı diyecek?

CHP-HDP İTTİFAKINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR!

Kılıçdaroğlu'nun ikinci önemli problemi ile yapmasına neredeyse kesin gözüyle bakılan ittifak konusunda ortaya çıkıyor. En çok CHP'lilerin ziyaret ettiği Selahattin Demirtaş üzerinden HDP ile ittifak gündemde. Bu noktada öncelikle Demirtaş'ı 'dan ayrıştıran, onu aklayan, özeleştiri yaptıran açıklamaları kendi tabanlarına sunuyorlar. Hendekten dolayı pişman olduğunu, PKK ile arasının açıldığını her fırsatta anlatıyor CHP'liler.

ANKETLER NE DİYOR?

A&G'nin sahibi 'ün yaptığı açıklamada, AK Parti-MHP ittifakının oy oranı 55-56-57 bandında ilerliyor. Bir diğer anket şirketi Andy-Ar'ın Başkanı Faruk Acar da 'ın oy oranını yüzde 55 veriyor. Bu iki isim de araştırma şirketlerinde öne çıkan isimler. Dolayısıyla ilk anketler birbiriyle örtüştüğü biçimde yüzde 55 ve üzeri gözüküyor.

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