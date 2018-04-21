Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Haziran sonrası için iş adamlarına flaş çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan DEİK Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada Türkiye'nin farklı ekonomileri birleştiren bir konumda olduğuna dikkat çekerek, "Böyle bir ülkede yatırım yapmak kadar cazip bir şey olabilir mi? 2017 sonuna kadar 180 milyar dolarlık uluslararası yatırım geldi" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz haftalarda hayata geçen proje bazlı teşvik sistemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yatırımlar sayesinde istihdam artışı sağlayacağız. yurt içinde ve dışında ekonomimiz ile ilgili değerlendirme yapan kimi çevreleri etkisiz hale getirmenin yolu teknoloji ve sermaye konusunda yeni yaklaşımları hayata geçirmekten geçiyor" dedi.

"KİMSE KUSURA BAKMASIN AFFETMEYİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

Gümrük vergisi muafiyetinden inşaat harcamalarının kdv istisnasına, personel desteğine, kamu arazilerinin ücretsiz devrine kadar çok önemli teşviklerle yatırımcının karşısına çıkıyoruz. Sizleri ekonomi bakanlığımızla temasa geçmeye davet ediyorum. Bugüne kadar ülkemizde yol yürüyüpde bundan pişman olan kimse yoktur. Yatırımcılarımızın memnuniyetini her yerde görüyoruz. Birileri ısrarla ülkemizdeki iş adamlarımızın varlıklarını dışarıya çıkardıkları yönde tezviratlar üretiyor. Her kim işini ticaretini yatırımlarını büyütmek geliştirmek için değil de para kaçırmak için böyle bir yola tevessül ediyorsa kimse kusura bakmasın affetmeyiz. Milletimizin de eli hem bu dünyada hem öteki dünyada yakalarında olacaktır. Bu ülkenin ve milletin imkanları ile büyüyen herkese yakışan kazancını da aynı yolda kullanmaktır. Bu sözlerim yurt dışına yatırım yapanlara değil varlık kaçıranlar varsa onlaradır. Böyle bir davranışın geçerli bir izahı olamaz. Cumhurbaşkanı olarak şahsen kimliğine bakmaksızın iş adamlarımızın önünü açmanın hep gayreti içinde oldum.

"YERLİ OTOMOBİLDE İMZA SAFHASINA GELDİK"

Daha geçen gün TÜRSAB çatısı altında temsil eden turizmcilerimizle verimli bir görüşme yaptık. Doğru yapılan işleri desteklemiyorsam bu ihanettir bunu yapamam. Doğru iş için destek isteyen herkesin yanında oldum, olmaya devam edeceğim. Bunlara rağmen yurt dışına gidenler oluyorsa orada bir problem var demektir. Sadece kazanmak ve daha çok kazanmak isteyen iş adamı bu sorumluluğunun farkında değil demektir. Yanlış anlaşılmasın ama burada mesele kazanmak değil kazandığınla ne yaptığındır. Ben hep söyledim, örneğin otomotiv sanayinde Türkiye'nin yerli ve milli otomobilini üretememesi girişimcilerimizin hassasiyetinin ne noktada olduğunu göstermektedir. Yerli otomobilde imza safhasına geldik. Süratle ortak şirket kurularak yola çıkılacaktır. Cesareti kırılmış girişimcilerimizin hikayeleri de vardır.

"ZAMAN ZAMAN KULAĞIMIZA BAZI HABERLER GELİYOR"

İş dünyasına bakışımızdaki temel mantığı asla kaybetmedik. Zaman zaman kulağımıza birilerinin Olağanüstü Hal uygulamasını bahane ederek iş dünyasının yatırım şevkini kırmaya çalıştığı yönünde şikayetler geliyor. Buradaki arkadaşlarımız başta olmak üzere, tüm iş dünyamıza sesleniyorum, Allah aşkına Olağanüstü Hal'in terörle mücadele dışında kullanılması bugüne kadar kesinlikle olmuş mudur? 20 yıl öncesine gidin, grevlerin olduğu günleri hatırlıyor musun? OHAL sadece terör örgütlerini engelliyor. Biz bu mücadelemizi 8 gerekiyorsa 8, 9 gerekiyorsa 9... Ülkemizin huzuru için bunu yapmaya devam edeceğiz. Her kim iş adamlarımızı bununla tehdit ediyorsa gerekiyorsa şahsıma kadar bunu bildirsin. Kim yapıyor bunu? Adı sanı ünvanı ne olursa olsun gözünün yaşına bakmayız. Türkiye bir hukuk devletidir. Hukukun dışında iş yapmaya kalkan, ilişkilerini kumpas kurmak için kullananları bulmam bizim boynumuzun borcudur. Şayet böyle bir gafletin içine düşersek tarihte millette affetmez.

ERKEN SEÇİM

Madem muhalefet hodri meydan diyor, buyrun hodri meydan! Sayın Bahçeli ile bir görüşmemiz olacaktı. Bu vesile ile bu görüşmeyi yapma fırsatı yakaladık. Bu görüşmemizde 24 Haziran'ın en uygun tarih olacağını kararlaştırdık. Ardından kamuoyuna bir basın toplantısı ile 24 Haziran'ı açıkladık. Seçim sözü ağızdan çıktıktan sonra bunun önünü almak zor. Şimdi uyum yasaları ile görevlendirdiğimiz arkadaşlar çalışmaları yürütüyor. MHP Genel Başkanı'nın bu teklifi bizim için önemliydi. Temeli atılan Cumhur ittifakının hassas bir şekilde çalışması anlamına geliyor. Yoksa 1,5 yıllık bir süremiz daha vardı. Biz koltuk heveslisi değiliz, millet devam derse devam ederiz. Ama burada bir şey var: Seçimin ardından devreye girecek yönetim sistemi ile sorunları çok daha hızlı çözebileceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

ERDOĞAN'DAN YENİ KABİNEDE İŞ ADAMLARI OLABİLİR MESAJI

Hükümet 24 Haziran sonrası belli sayıda kabineden oluşacak biliyorsunuz, parlamentodan değil. Dışarıdan bu kabineye üyeler almamız söz konusu olacak. İş dünyamızdaki pehlivanları da göreceğiz. Bakacağız iş hayatının içinde olan arkadaşlardan kabinede istifade etmeyi milletimiz bize yürü derse böyle bir görevi telakki ederiz.