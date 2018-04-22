"24 Haziran tarihini beklemiyorlardı"

İŞTE BERCAN TUTAR'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

İLK PANİK İŞARETLERİ ALMANYA VE AVUSTURYA'DAN GELDİ

Erken seçim kararıyla etekleri tutuşan Avrupa'da ise ilk panik işaretleri Almanya ve Avusturya'dan geldi.

Türk siyasilerin kampanya için ülkelerine gelmelerini istemeyenler kervanına dün Hollanda da katıldı.

Devletlerinin ideolojik aygıtı gibi çalışan Batılı medya organları ise erken seçim kararının ilan edilmesinden sonra ağız birliği etmişçesine üç gündür 'Erdoğan gücüne güç katacak' teranesini dillendirmeye başladı.

YENİ TÜRKİYE RESMEN VÜCUT BULACAK

Onların "Erdoğan'ın gücü" dedikleri şey aslında "bu halkın, bu ülkenin ve Türkiye'nin gücüdür..."

Asıl korkuları ise vesayet döneminin kapanacak olmasıdır. Çünkü onlar da iyi biliyor ki, 24 Haziran'dan sonra Sayın Erdoğan ile sembolleşen Yeni Türkiye, resmen vücut bulacak.

Travmalarının gerçek nedeni bu!

Oysa ülkemize dair endişesini dile getiren Amerikan yönetimi önce kendi ülkesi için kaygılanmalı. ABD'de 6 Kasım'da ara seçimler var. Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalye ile Senato'daki 100 koltuktan 35'i için sandık başına gidilecek.

ABD'DE İŞLER DAHA DA KIZIŞACAK

ABD Başkanı Donald Trump ile derin devlet destekli Demokratlar ve Sorosçu küreselciler arasındaki kıyasıya rekabet daha da kızışacak gibi görünüyor.

Analizlerde, 'çalışan kesimlerin Amerikan rüyası tam bir kabusa dönüşüyor' kanısı hakim.

Dışarıda Rusya, Çin, İran ve Türkiye karşısında zorlanan Amerikan yönetimi içeride de had safhaya ulaşan sistem krizi ile karşı karşıya.

Ekonomik piramidin en altındaki unutulanların seçtiği Trump'a 'derin devlet oligarşisi' adım attırmıyor.

Akademiden iş dünyasına medyadan eğlence sektörüne kadar hemen her alanda kutuplaşma had safhada.

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