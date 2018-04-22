Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önemli olan YSK'nın mührüdür" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV'de yayınlanan "Siyasi İşler Özel" programına katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

"HERHANGİ BİR SIKINTI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Ana muhalefetin her seçimde oy pusulaları ve mühürleri üzerinden gerçek dışı yaklaşımlarla sorun varmış gibi çabalar içine girmesi de programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorularak ne düşündüğünü açıklaması istendi. Erdoğan bu soruya, "Ana muhalefetin mühür noktasındaki yaklaşımıysa eğer burada sandık kurulundaki mühürden öte YSK'nın mührüdür. YSK zaten bunların hepsini, bu mühür işlerini bitirerek bunları torbalıyor, ilgili yerlere gönderiyor. Bu konularda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil." şeklinde cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Baskın seçim, danışıklı dövüş" iddialarıyla ilgili şunları söyledi:

"Bu iddiaların hepsi ortada. Çünkü ana muhalefet, erken seçim konusunu aylardır gündemde tutuyor. Erken seçimle yattılar, erken seçimle kalktılar. Böyle bir durum söz konusu değil. Fakat bizim de malum erken seçim konusu, AK Parti olarak bizim prensiplerimiz arasında hiç olmamıştır. O süreçlerde özellikle bu konulara, 'bizim için gündemde erken seçim yok' demişiz. Son cumhur ittifakını beraber olgunlaştırdığımız müttefikimizin bu açıklaması durumu değerlendirmemizi gerektirdi. Bunun üzerine durumu değerlendirelim istedik. Değerlendirdik ve böylece buraya geldik. Yoksa önceden böyle bir görüşme, sufle etme söz konusu değil. Nitekim yola da böyle çıkışımız oldu."