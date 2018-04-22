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Erdoğan, "Önemli olan 'nın mührüdür" dedi

Erdoğan'ın katıldığı televizyon programında kendisine 'nin sürekli gündeme getirmeye çalıştığı "Oy leri" ile ilgili tartışmalar hatırlatıldı. Erdoğan, "Ana muhalefetin mühür noktasındaki yaklaşımıysa eğer burada sandık kurulundaki mühürden öte 'nın mührüdür. YSK zaten bunların hepsini, bu mühür işlerini bitirerek bunları torbalıyor, ilgili yerlere gönderiyor. Bu konularda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil." dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.4.2018 22:13 Güncelleme Tarihi: 22.4.2018 02:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Önemli olan YSK'nın mührüdür dedi

, NTV'de yayınlanan "Siyasi İşler Özel" programına katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

"HERHANGİ BİR SIKINTI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Ana muhalefetin her de oy pusulaları ve leri üzerinden gerçek dışı yaklaşımlarla sorun varmış gibi çabalar içine girmesi de programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorularak ne düşündüğünü açıklaması istendi. Erdoğan bu soruya, "Ana muhalefetin mühür noktasındaki yaklaşımıysa eğer burada sandık kurulundaki mühürden öte 'nın mührüdür. YSK zaten bunların hepsini, bu mühür işlerini bitirerek bunları torbalıyor, ilgili yerlere gönderiyor. Bu konularda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil." şeklinde cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Baskın seçim, danışıklı dövüş" iddialarıyla ilgili şunları söyledi:

"Bu iddiaların hepsi ortada. Çünkü ana muhalefet, konusunu aylardır gündemde tutuyor. Erken seçimle yattılar, erken seçimle kalktılar. Böyle bir durum söz konusu değil. Fakat bizim de malum erken seçim konusu, olarak bizim prensiplerimiz arasında hiç olmamıştır. O süreçlerde özellikle bu konulara, 'bizim için gündemde erken seçim yok' demişiz. Son cumhur ittifakını beraber olgunlaştırdığımız müttefikimizin bu açıklaması durumu değerlendirmemizi gerektirdi. Bunun üzerine durumu değerlendirelim istedik. Değerlendirdik ve böylece buraya geldik. Yoksa önceden böyle bir görüşme, sufle etme söz konusu değil. Nitekim yola da böyle çıkışımız oldu."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önemli olan YSK'nın mührüdür" dedi
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