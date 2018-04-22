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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na adaylık çağrısı

, seçimlerde adaylığını açıklamayan Kılıçdaroğlu'na, "Başkasını aramana gerek yok, kendin gel" dedi.

Giriş Tarihi: 21.4.2018 22:04 Güncelleme Tarihi: 22.4.2018 02:02
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na adaylık çağrısı

, seçimlerde adaylığını açıklamayan Kılıçdaroğlu'na, "Başkasını aramana gerek yok, kendin gel" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun dışında Öztürk Yılmaz ve Didem Engin, 24 Haziran'daki seçimlerde aday olacaklarını açıklamıştı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylığı hala tartışılırken CumhurbaşkanıErdoğan, net bir şekilde adaylığa davet etti.

Erdoğan, "?Gönlüm, ana muhalefetin başındaki zatın bu yarışta olmasını ister. Bazen o kadar ileri özgüven ile oluyor ki, o zaman hiç endişe etmesin başkasını aramasına gerek yok. Kendisi meydana çıksın. Milletin ona ne kadar oy vereceğini görmesinde fayda var. Yüzde 40 dedi, yüzde 25 oralarda kaldı. Hadi gel, cumhurbaşkanlığı noktasında aday ol. Bak bakalım millet ne kadar oy veriyor görelim. Bunun dışında diğerlerini konuşmayı teferruat olarak, zaman israfı olarak telakki ediyorum. Buyur meydan aday ol, bu meydanda nasibin nedir bunu görsün. " şeklinde konuştu.

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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na adaylık çağrısı
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