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Osmanlı'ya hakaretini savundu

lideri grup toplantısında Osmanlı'ya hakaretini tekrar edip "Evet konuştum. Yörüklere zulüm yapılmış, evet yapılmış." diyerek ecdada hakareti savundu.

Giriş Tarihi: 24.4.2018 14:21 Güncelleme Tarihi: 24.4.2018 14:37
Kılıçdaroğlu Osmanlı'ya hakaretini savundu

lideri Kemal , partisinin grup toplantısında geçtiğimiz günlerde Osmanlı hakkında "Türkmenlere zulmetti." diyerek hakaret etmişti. Kılıçdaroğlu skandal sözlerini bugünkü grup toplatısında da sürdürdü.

"O ÇADIRLAR ZALİME KARŞIDIR"

Kılıçdaroğlu'ndan bir skandal daha!

CHP lideri şöyle konuştu:

"Yörüklerin çalıştayına katıldım. Keşkelerini ikram ettiler, hepsi haklarını helal etsinler. le olmak benim için onur ve gururdur. Yörük Türkmenler sadece Anadolu ve Trakyadan gelmediler. 'tan da, 'tan da geldiler. O çadırlarda türküler söylenir, ağıtlar yakılır. Küçüklere masallar, hikayeler anlatılır. O çadırlar zalime karşıdır, zulme direnirler. O çadırlar Kuvayı Milliyecilerin çadırlarıdır.

KILIÇDAROĞLU YAPTIĞI HAKARETLERİ SAVUNDU

"Evet konuştum. Yörüklere zulüm yapılmış, evet yapılmış." yaptığı hakaretleri savunmaya devam etti.

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Kılıçdaroğlu Osmanlı'ya hakaretini savundu
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