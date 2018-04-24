Kılıçdaroğlu Osmanlı'ya hakaretini savundu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında geçtiğimiz günlerde Osmanlı hakkında "Türkmenlere zulmetti." diyerek hakaret etmişti. Kılıçdaroğlu skandal sözlerini bugünkü grup toplatısında da sürdürdü.

"O ÇADIRLAR ZALİME KARŞIDIR"

Kılıçdaroğlu'ndan bir skandal daha!

CHP lideri şöyle konuştu:

"Yörüklerin çalıştayına katıldım. Keşkelerini ikram ettiler, hepsi haklarını helal etsinler. Yörük Türkmenlerle olmak benim için onur ve gururdur. Yörük Türkmenler sadece Anadolu ve Trakyadan gelmediler. Kuzey Irak'tan da, Kıbrıs'tan da geldiler. O çadırlarda türküler söylenir, ağıtlar yakılır. Küçüklere masallar, hikayeler anlatılır. O çadırlar zalime karşıdır, zulme direnirler. O çadırlar Kuvayı Milliyecilerin çadırlarıdır.

KILIÇDAROĞLU YAPTIĞI HAKARETLERİ SAVUNDU

"Evet konuştum. Yörüklere zulüm yapılmış, evet yapılmış." yaptığı hakaretleri savunmaya devam etti.