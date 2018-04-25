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'den son dakika '' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tüm çağrılarına rağmen adaylığını açıklamayan Kılıçdaroğlu sessizliğe bürünürken ana muhalefet partisinde çelişkili açıklamalar geliyor. Erdoğan’ın karşısına soldan bir aday çıkarma cesareti gösteremeyen ’de isyan sesleri yükselmeye başladı. CHP’li ’nin “ aday olursa oyumu Erdoğan’a veririm” şeklindeki açıklamasının ardından CHP ’den bir cevap geldi: "CHP'nin gündeminde Abdullah Gül diye bir isim olmadı, şimdi de yok, olmayacak ta"

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.4.2018 13:33 Güncelleme Tarihi: 25.4.2018 13:52
CHP'den son dakika 'Abdullah Gül' açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi () , "CHP'nin gündeminde diye bir isim olmadı, şimdi de yok, olmayacak ta" dedi.

"BU KADAR SPEKÜLASYON CANIMIZA TAK ETTİ"

CHP Grup Başkanvekili Özel, sosyal medya hesabından Abdullah Gül ile ilgili açıklama yaptı. Özel, "Yeter. Bu kadar spekülasyon canımıza tak etti. Bütün amaç bizim içimizde bir tartışma yaratıp moralimizi düşürmek. CHP'nin gündeminde Abdullah Gül diye bir isim olmadı, şimdi de yok, olmayacak ta" ifadelerini kullandı.

"ABDULLAH GÜL ADAYIMIZ DEĞİLDİR"

Yaşanan tartışmalara CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da dahil oldu. Ağbaba attığı tweet'te "CHP gündeminde Abdullah Gül gibi bir tartışma yoktur, kendisi adayımız da değildir. Algı operasyonu yapanlara duyurulur." ifadesini kullandı.

Bugün, Abdullah Gül'ün çatı adaylığı formülüne ilişkin de konuşan İnce, "Ben ikisinin (Abdullah Gül ve Cumhurbaşkanı Erdoğan) arasında kalsam Erdoğan'a oy veririm" ifadelerini kullanmıştı.

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CHP'den son dakika 'Abdullah Gül' açıklaması
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