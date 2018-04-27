FETÖ’nün yeni kriptolu uygulamasını kullanan 11 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasına ilişkin Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılanmanın Marmara Bölge Sorumlusu olarak faaliyet yürüten ve bir devlet okulunda öğretmenlik yapan Engin kod E.K. yakalanmıştı.

Şüphelinin yakalandığı tarihte evinde ve aracında yapılan aramalar sonucunda elde edilen dijital deliller üzerinde yapılan incelemede, terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı bilinen TrueCrypt, Deep Freeze ve R-wipe programlarının kurulum dosyaları ile bu programların nasıl kullanılacağını gösteren bilgi ve belgeler bulunmuştu.

Aracı içerisinde ise kâğıt peçeteye sarılı 5 microSD hafıza kartı ele geçirilmiş, bu microSD kartların örgütün üst düzey mahrem imamlarında bulunabileceği, örgüt mensubu askeri personel ve onlardan sorumlu mahrem imam bilgilerinin kartta yer aldığı ve çok ileri düzeyde şifreleme kullanıldığı anlaşılmıştı.

YENİ KRİPTOLU HABERLEŞME UYGULAMASI

Ele geçirilen 8 GB kapasiteli bir kartın şifresi TÜBİTAK tarafından çözülmüş, çözülen kartın incelenmesinde Android ve iOS işletim sistemlerinin kurulu bulunduğu cep telefonlarından indirilebilen "2048 Fun and Relaxing Puzzle Game" oyunu görünümlü yeni bir kripto haberleşme programının kullanıldığı belirlenmişti. Kartta mahrem imam E.K.'nın diğer örgüt mensuplarıyla yaptığı yazışma da bulunmuştu.

Ele geçirilen örgütsel yazışmaların güncel olduğu, yazışmaların imam E.K.'nın yakalandığı güne kadar sürdüğü, örgüt mensubu askerlerin tayini, görev yerleri ve yapılanmada askerden sorumlu "öğretmen" olarak tabir edilen hangi sivil unsurun sorumluluğuna hangi askerin verileceği, sivil ve askerlerin kod isimleri de karttan çıkmıştı. Kartta, yeni kurmaylık sistemi olan karargâh subaylığı eğitimine hangi askerlerin sızdırılacağı, gaybubet evlerinin adresleri ve örgüt mensuplarının firar yöntemleri de bulunmuştu.





33 GÖZALTI KARARI

TÜBİTAK tarafından çözümlemesi yapılan SD karttan elde edilen bilgiler doğrultusunda, FETÖ/PDY'nin Deniz Kuvvetleri yapılanmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca operasyon başlatılarak 33 şüpheli hakkında eş zamanlı yakalama ve gözaltı işlemi uygulandı. Yakalanan şüphelilerden 7'sinin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak yapılanmaya mensup şahıslar ve işleyişi hakkında bilgi verdiği ve bahsedilen örgütsel doküman içeriğini teyid ettikleri kaydedildi.

Savcılıktaki işlemleri ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 11 şüpheliden İsmail K., Emrah B., Suat G., Murat K., Adem M. ve Tuncay A.'nın örgütün sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasında örgütsel olarak 'öğrenci' tabir edilen asker şahıs oldukları ve örgüt üyesi konumunda bulundukları belirtildi.

YÖNETİCİ ÇIKTILAR

Diğer şüpheliler İbrahim Selçuk A., Mustafa D., İhsan B., Erdoğan Ç. ve Mesut Esat Y.'nin ise 'öğrenci' tabir edilen asker şahıslardan sorumlu, örgütsel olarak 'öğretmen' tabir dilen, yönetici vasfını haiz örgüt mensubu oldukları kaydedildi. Şüpheliler hakkında önceden örgütün haberleşme uygulaması ByLock kullandıkları gerekçesiyle 'FETÖ üyesi olmak' suçundan kamu davası açıldığı öğrenildi.

11 TUTUKLAMA

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 11 şüpheli hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçu kapsamında tutuklama talep edildi. Şüphelilerin tamamı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifadeleri ardından atılı suç kapsamında tutuklanarak cezaevine konuldu.



