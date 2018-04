FETÖ her üç hakim-savcı adayına tek ByLock hesabı vermiş

ESKİ SAVCIDAN İTİRAFLAR

TEK BYLOCK HESABI ÜZERİNDEN YAPILAN GÖRÜŞMELER

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında hakkında dava açılan eski savcı Y.K. ifadesinde, üçer kişilik örgüt evlerinde kalan hakim savcı adaylarının, tek ByLock hesabı üzerinden görüşme yaptıklarını anlattı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifade dolayısıyla serbest bırakılan eski savcı Y.K. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hazırlanan 68 sayfalık iddianame, 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede ifadesine yer verilen Y.K, örgütle ortaokul yıllarında tanıştığını anlattı.

"CEMAATİN ÖZEL ÖĞRENCİLERİ SEÇİLİRDİ"

Örgütün ilköğretim düzeyindeki okullarından o dönem H.Ö.A'nın sorumlu olduğunu kaydeden Y.K, şöyle devam etti:

"Kendisi dershane öğretmeniydi. Zeki öğrencileri seçerdi. Cemaatin özel grubu vardı ve zeki öğrenciler bu gruba seçilirdi. Öğrencileri devlet okullarını gezerek ve dershane adına deneme sınavları yaparak tespit ederdi. Benle de 2002 yılında bu şekilde tanışmıştır ve irtibata geçmiştir. Seçtiği öğrenciler arasında özel eğitim grupları oluşturuyorlardı. Özel eğitim gruplarına dahil olan öğrencilere, örgüt evlerinde eğitim veriyorlardı. Bu öğrencilerin bütün ihtiyaçları ile ilgileniyorlardı."

Y.K, hukuk fakültesini Konya'ya okuduğunu dile getirerek, fakültesindeki örgüt şeması gizli tutulduğu için bilmediğini ancak kendi bölgesindekileri tanıdığını aktardı.

"POLİS ADAYLARI REFERANSLA GELİRLERDİ"

Üniversite yıllarında polis okulu öğrencilerinden sorumlu olduğunu kaydeden eski savcı, "2010-2011 eğitim döneminde Aksaray Polis Okulu 1-B sınıfından sorumluydum. 2013 dönemin ise 2-F sınıfı sorumlusuydum. Öğrenciler polis okulunda bize referansla geliyorlardı. Bu kişiler ile iletişime geçerek görüşüyorduk. Toplantılarda genelde Fetullah Gülen'in vaaz videoları izleniyordu." ifadelerini kullandı.

Y.K, üniversitede yerleştirildiği örgüt evinde kalanların polis okulu öğrencilerinden sorumlu olduklarını belirterek, "Bu evlerde kalan kişiler ile örgüte ait diğer evlerde kalan kişiler bir araya getirilmezdi. Bu evlerde kalanlar örgüt yapılanması içerisinde izole edilmiş durumdaydı. Bunun sebebi de polis okulu öğrencilerinden sorumlu olmamızdı." ifadelerini kullandı.

Üniversiteden mezun olduktan sonra örgütün hakim-savcı sınavları için oluşturduğu "çalışma evleri"ne yerleştirildiğini kaydeden Y.K, sınavı kazandıktan sonra İstanbul'da staj yaptığını anlattı.

"BYLOCK KULLANDIĞIM MAKİNE VE NUMARAYI YOK ETTİM"

Staj döneminde telefonuna, meslekten ihraç edildiğini öğrendiği M.E'nin ByLock yüklediğini belirten eski savcı Y.K, şu bilgileri verdi:

"ByLock kullandığım numarayı ve kullandığım makineyi açığa alınmadan kısa süre önce kırmıştım. Her ne kadar ByLock benim hattıma ve makineme yüklenmişse de Bylock'u ben, M.E ve tanımadığım 2 kişi dönüşümlü olarak kullandık. M.E. Ankara'daki akademi stajı döneminde ByLock programını benim telefonuma yüklemişti. 17. dönem hakim-savcı adayları üçer kişilik evlerde kaldıklarından dolayı, her üç kişi bir ByLock hesabı üzerinden görüşme yapıyordu. Yani her üç kişinin kaldığı eve 1 ByLock hesabı verilmişti. Bu evde kalanlardan bir tanesinin kendi adına olan GSM hattı ile makinesine ByLock yükleniyordu. Bayan stajyerlerde de aynı şekilde her evde bulunan bir kişiye ByLock programı yükleniyordu."