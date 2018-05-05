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'nün oyları kime gidecek?

Erdoğan karşıtlığı üzerine kurulan ve hiçbir zemine oturmadığı belirtilen , ve ittifakının seçim protokolü hala açıklanmadı. CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi’nin seçim ittifakı parti tabanlarında tartışma yaratırken parti liderlerinin hakkında açıklama yapmaması dikkatlerden kaçmıyor. 3 parti de FETÖ’nün oylarına talip olduğu belirtilirken, örgütün sosyal medyadaki tetikçileri Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ikinci tura bırakmak için CHP-İyi Parti ve Saadet ittifakına tam destek veriyor. Aktuel yazarı Ersoy Dede “FETÖ’nün oyları kime gidiyor” başlıklı yazısını bu ittifaka ayırdı.

Giriş Tarihi: 5.5.2018 16:58 Güncelleme Tarihi: 5.5.2018 17:05
FETÖ'nün oyları kime gidecek?

ERSOY DEDE'NİN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

TEK ORTAK NOKTALARI ERDOĞAN DÜŞMANLIĞI

Cumhurbaşkanı adayları sahaya çıktı.. İzleyin..
Bakın meydan konuşmalarına, katıldıkları televizyon programlarında verdikleri mesajlara falan..

'Ekonomi' diyen var, işsizlik diyen var..
'Erdoğan'ı yargılayacağız' diyen var..
Bunlar tekil söylemler..
Fakat 'Beraber ve solo türküler' var repertuvarlarında..

FETÖ'NÜN EKMEĞİNE YAĞ SÜRÜYORLAR

Ortak söylem Ohal ve KHK'lar..

Dikkat edin..
"15 Temmuz sonra yaşanan Haksızlıkları (!), mağduriyetleri (!) gidereceğiz" diyorlar..
Hepsi aynı anda ağız birliği etmişcesine..

Bu sahiden de tesadüf olabilir mi?..

NEDEN "FETÖ İLE MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ" DİYEMİYORSUNUZ

'nün ekmeğine yağ sürecek ne varsa vaat ediyorlar. Fakat bir teki bile çıkıp güçlü bir tonda;
"Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesi bir beka mücadelesidir, bu mücadeleyi de kaldığı yerden kararlılıkla yürüteceğiz" demiyor..
Yarım ağız söylenmiş olan sözlerden ya da 'asıl siz yürüdünüz bu adamlarla kolkola' geyiğinden daha ileri bir şey söylüyorum..
FETÖ'ye meydan okuyacak mısınız yoksa iş birliği mi yapmayı tercih ediyorsunuz?..

HEPSİNDE FETÖ AĞZI

FETO'nun bedduasını 'canı yanmış bir adamın feryadı' diye yorumlayan Muharrem İnce..
Bugünkü haksızlıkların 28 Şubat'ta bile yaşanmadığını söyleyen Temel Karamollaoğlu..
FETÖ'cülere 'haşhaşi' denmesinden duyduğu rahatsızlığı gizlemeyen Meral Akşener..
Tıpkı FETÖ'cülerin, 'yatakta basacağız, şafakta asacağız' dediği gibi, 'korkma asmayacağız, yargılayacağız' diyen Selahattin Demirtaş..

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FETÖ'nün oyları kime gidecek?
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