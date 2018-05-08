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Son dakika haber: ’cü polisten Demirtaş’a WhatsApp’tan canlı yayın

Son dakika haberi... Hendek operasyonları sırasında öldürülen Hacı Lokman isimli teröristin zırhlı polis aracının arkasında sürüklünmesi olayının kurgu olduğu ortaya çıktı. O gün ‘infial yaratmak’ için bu görüntüleri planlayan ’cü polisler, aynı anda Eşbaşkanı Demirtaş’a WhatsApp’tan canlı yayın yapmış!

Giriş Tarihi: 8.5.2018 10:21 Güncelleme Tarihi: 8.5.2018 10:22
Son dakika haber: FETÖ’cü polisten Demirtaş’a WhatsApp’tan canlı yayın

'ta terör örgütü ile 'nün işbirliğiyle başlattığı sözde 'hendek savaşları' sırasında, Milletvekili Leyla Birlik'in kayınbiraderi 'in güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilip kurgu olarak polis aracının arkasında sürüklenmesi görüntülerini FETÖ'cü bir polisin 'a WhatsApp'tan canlı yayın yaparak yolladığı ortaya çıktı. İşte olayın perde arkası..

KOBRAYA ROKETATAR

Şırnak'ta 03.12.2015'te, Hacı Lokman Birlik, Merkez Cumhuriyet Mahallesi'ne akşam saatlerinde sırtındaki roketatarla zırhlı polis aracına saldırdı. Polisler anında karşılık vererek Birlik'i etkisiz hale getirdi.

BAHANE: TUZAK ATEŞİ

FETÖ'cü polisler, emniyet müdürlerinin telsizden karşı gelmesine rağmen tuzak ateşini bahane ederek Birlik'in cesedini aracın arkasına bağlayıp 90 metre sürükledi.

ALGI OPERASYONUNA BAŞLADILAR

Demirtaş bu gelişmelerin akabinde Twitter adresinden "Bu fotoğrafa iyi bakın, çünkü biz unutmayacağız" mesajını paylaştı. Polis aracına roketatarlı silahla saldıran Lokman Birlik, masum sivil vatandaşmış gibi lanse edildi. 'Şırnak'ta polis insan hakları ve hukuk dışı uygulamalar yaparak bir sivili öldürüp şehirde gezdirdi' şeklinde algı operasyonu başladı. Bu olay HDP çevreleri tarafından siyasi arenada oy malzemesi olarak kullanıldı.

KURGU DA HAZIR, KİRLİ ELLER DE!

Kurgu başlayınca FETÖ'cü başka bir polis memuru karakoldan çıkarak cep telefonuyla cenazenin getirilişini çekti, görüntüleri o dönemde HDP Eş Başkanı olan Demirtaş'a WhatsApp'tan atarak canlı yayın yaptı. İşte bu andan itibaren polise yönelik gerçekleşen bu saldırı terör örgütü ve yandaşları tarafından sosyal medya malzemesi haline getirildi.

ÖRGÜT OLAYI ÖRTBAS ETTİ

Olaya karıştıkları tespit edilen 3 polis memuru hakkında daha sonra idari soruşturma açıldı. Cenazeyi çeken polisler "Bir kimsenin öldükten sonra hatırasına ihtilat ederek hakaret etme' suçundan ceza aldı. Demirtaş'a görüntüyü WhatsApp'tan atan polis memurunun dosyası daha idari soruşturma aşamasında sekteye uğradı. FETÖ'cü güçler olayın seyrini değiştirdi. (Akşam)

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Son dakika haber: FETÖ’cü polisten Demirtaş’a WhatsApp’tan canlı yayın
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