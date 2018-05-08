Son dakika haber: FETÖ’cü polisten Demirtaş’a WhatsApp’tan canlı yayın

Şırnak'ta terör örgütü PKK ile FETÖ'nün işbirliğiyle başlattığı sözde 'hendek savaşları' sırasında, HDP Milletvekili Leyla Birlik'in kayınbiraderi Hacı Lokman Birlik'in güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilip kurgu olarak polis aracının arkasında sürüklenmesi görüntülerini FETÖ'cü bir polisin Selahattin Demirtaş'a WhatsApp'tan canlı yayın yaparak yolladığı ortaya çıktı. İşte olayın perde arkası..

KOBRAYA ROKETATAR

Şırnak'ta 03.12.2015'te, Hacı Lokman Birlik, Merkez Cumhuriyet Mahallesi'ne akşam saatlerinde sırtındaki roketatarla zırhlı polis aracına saldırdı. Polisler anında karşılık vererek Birlik'i etkisiz hale getirdi.

BAHANE: TUZAK ATEŞİ

FETÖ'cü polisler, emniyet müdürlerinin telsizden karşı gelmesine rağmen tuzak ateşini bahane ederek Birlik'in cesedini aracın arkasına bağlayıp 90 metre sürükledi.

ALGI OPERASYONUNA BAŞLADILAR

Demirtaş bu gelişmelerin akabinde Twitter adresinden "Bu fotoğrafa iyi bakın, çünkü biz unutmayacağız" mesajını paylaştı. Polis aracına roketatarlı silahla saldıran Lokman Birlik, masum sivil vatandaşmış gibi lanse edildi. 'Şırnak'ta polis insan hakları ve hukuk dışı uygulamalar yaparak bir sivili öldürüp şehirde gezdirdi' şeklinde algı operasyonu başladı. Bu olay HDP çevreleri tarafından siyasi arenada oy malzemesi olarak kullanıldı.

KURGU DA HAZIR, KİRLİ ELLER DE!

Kurgu başlayınca FETÖ'cü başka bir polis memuru karakoldan çıkarak cep telefonuyla cenazenin getirilişini çekti, görüntüleri o dönemde HDP Eş Başkanı olan Demirtaş'a WhatsApp'tan atarak canlı yayın yaptı. İşte bu andan itibaren polise yönelik gerçekleşen bu saldırı terör örgütü ve yandaşları tarafından sosyal medya malzemesi haline getirildi.

ÖRGÜT OLAYI ÖRTBAS ETTİ

Olaya karıştıkları tespit edilen 3 polis memuru hakkında daha sonra idari soruşturma açıldı. Cenazeyi çeken polisler "Bir kimsenin öldükten sonra hatırasına ihtilat ederek hakaret etme' suçundan ceza aldı. Demirtaş'a görüntüyü WhatsApp'tan atan polis memurunun dosyası daha idari soruşturma aşamasında sekteye uğradı. FETÖ'cü güçler olayın seyrini değiştirdi. (Akşam)