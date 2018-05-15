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için ayakta

Gazze- sınırında lilerin yaptığı sivil gösterilerde İsrail askerinin açtığı ateş sonucu şehit olan Müslümanların sayısı 62’ye ulaştı. Binlerce yaralının olduğu İsrail saldırılarının ardından tüm İslam ülkelerinde halk sokaklara dökülüp katliamları etti. ’de ise, başta olmak üzere tüm kurumlar açıklamalar yaptı. ’den ’a kadar 81 ilde vatandaşlar büyük gösterilere katılıp zalimleri protesto etti.

Giriş Tarihi: 15.5.2018 18:46 Güncelleme Tarihi: 15.5.2018 18:47
Türkiye Filistin için ayakta

İşgalci 'in 'de Müslümanlara yönelik başlattığı katliam tüm dünyada olduğu gibi 'nin her yerinde büyük tepkilere yol açtı.

TBMM'DE ÖZEL OTURUM

, İsrail'in Gazze katliamı sonrası özel oturumla toplandı. Meclis Başkanı yaptığı konuşmada, İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik saldırılarını kınayarak, "Silahsız bir şekilde yaptıkları gösteriler İsrail tarafından en vahşi şekilde bastırılmak istenmiştir. Ateş sonucu 61 Filistinli kardeşimiz şehit olmuştur. İsrail'in katliamını en sert şekilde lanetliyoruz" dedi.

Ankara'da ABD ve İsrail hükümeti edildi. Hacı Bayram Veli Cami'nde " Şehitleri" gıyabında kılınan cenaze namazına kılındı.

Şehit Filistinliler için tüm camilerde sela okundu

"'KUDÜS MÜSLÜMANLARIN ONURUDUR''

İstanbul'da ise, ABD Başkanı 'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdıklarını açıklaması ilk olarak önünde protesto edildi. Eyüp Sultan Camii'nde buluşan sivil toplum kuruluşları, Sabah namazının ardından cami önünde toplanarak "'Kudüs Müslümanların onurudur" yazılı dövizler taşıdı.

Gözü dönmüş bir anlayış, Gazze'de vahşet uyguluyor

Trabzon, , , Erzincan, İzmir, , , , Adana, ve daha bir çok ilde, halk İsrail'in yaptığı soykırımı lanetleyerek Filistinlilere olan desteklerini dile getirdi.

ABD ile İsrail'in Kudüs provokasyonu

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