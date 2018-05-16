Türkiye Filistin için ayakta

İşgalci İsrail'in Filistin'de Müslümanlara yönelik başlattığı katliam tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin her yerinde büyük tepkilere yol açtı.

TBMM'DE ÖZEL OTURUM

TBMM, İsrail'in Gazze katliamı sonrası özel oturumla toplandı. Meclis Başkanı İsmail Kahraman yaptığı konuşmada, İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik saldırılarını kınayarak, "Silahsız bir şekilde yaptıkları gösteriler İsrail tarafından en vahşi şekilde bastırılmak istenmiştir. Ateş sonucu 61 Filistinli kardeşimiz şehit olmuştur. İsrail'in katliamını en sert şekilde lanetliyoruz" dedi.

Ankara'da ABD ve İsrail hükümeti protesto edildi. Hacı Bayram Veli Cami'nde "Kudüs Şehitleri" gıyabında kılınan cenaze namazına kılındı.

"'KUDÜS MÜSLÜMANLARIN ONURUDUR''

İstanbul'da ise, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdıklarını açıklaması ilk olarak Eyüp Sultan Camii önünde protesto edildi. Eyüp Sultan Camii'nde buluşan sivil toplum kuruluşları, Sabah namazının ardından cami önünde toplanarak "'Kudüs Müslümanların onurudur" yazılı dövizler taşıdı.

Trabzon, Rize, Diyarbakır, Erzincan, İzmir, Edirne, Hakkari, Zonguldak, Adana, Erzurum ve daha bir çok ilde, halk İsrail'in yaptığı soykırımı lanetleyerek Filistinlilere olan desteklerini dile getirdi.