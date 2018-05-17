PKK’nın sözde Ege Açılım sorumlusundan şok itiraflar

Diyarbakır'ın Dicle İlçesindeki Kurşunlu ve Görese Dağlarında silahlı terörist faaliyet yürütürken örgütten aldığı talimatla geçen yıl Ege bölgesinde sansasyonel eylemler yapmak üzere Muğla'ya gönderilen, ardından güvenlik güçlerine teslim olan terörist Ekrem D.'nin yargılanmasına Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı.

AK Parti Milletvekili Galip Ensarioğlu

Hâkim karşısına çıkan terörist, uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapmaktan tutuklandığını, 2,5 yıl hapis cezasına çarptırılınca cezaevine girmektense PKK'ya katıldığını belirtti. HDP Beyoğlu İlçe teşkilatıyla irtibat kurup örgüte katıldığını anlatan terörist şu itiraflarda bulundu:

HDP BİNASINDA YPG SİZİ BEKLİYOR PANKARTI

"HDP Beyoğlu İlçe teşkilatına gidince duvarda Apo posteri ile 'Rojava'da YPG sizi bekliyor' yazılı pankart olan odaya alındım. YPG'ye katılmak istediğimi söyleyince bana 'Oradaki güç belli seviyeye ulaştı. Sana Türkiye'de ihtiyacımız var' dediler. Beni bir notla DBP Diyarbakır İl binasında Songül adlı kadına gönderdiler. Bu kadın beni kuryelerle Lice kırsalına gönderdi. İstanbul Beşiktaş'ta 42 polisin şehit olduğu Çevik Kuvvet aracına saldırı talimatını Kendal Glord kod adlı Sadettin Dede verdi. Dede Lice-Kulp kırsalındayken hava harekâtıyla ağır yaralandı. Sözde Orta Saha sorumlusu olarak gelmişti, yaralanınca Kandil'e götürüldü. Akıbetini bilmiyorum. Bana 'Seni Ege'ye göndereceğiz. Oraya tatile gideceksin, evleneceksin, çevreyi tanıyacaksın, uyuyan hücre olarak ihtiyacımız olduğunda harekete geçeceksin' dediler. İzmir Gaziemir, Muğla Köyceğiz ve Urla, Aydın Söke ilçelerinde kaldım. Bölgenin fotoğraflarını çekip keşif yaptım. Söke'de örgütün irtibatlı olduğu şahsı telefonla arayıp örgütün şifre olarak bana verdiği,'Büfenizi satın almaya geldim' deyince o da 'Meydana git. Seni oradan alacaklar' dedi. Buradan Kuşadasına geçtim."

AK PARTİLİ VEKİLİN ANNESİNİN MEZARINA SALDIRI PLANI

"Denizli'den başlayıp Muğla, Aydın, Balıkesir ve Çanakkale bölgesinde sığınaklar yapılarak saldırı sonrası Yunanistan'a kaçma imkânı olduğunu rapor ettim. Ancak bölge sorumlusu Azad Farkin öldürülünce üzerindeki flaş bellekte Ege bölgesine yönelik eylem planları deşifre olunca bütün eylem planları iptal edildi. Ege açılımının merkezi olarak Köyceğiz, Ula ve Söke belirlenmişti. Dicle kaymakamı ve aynı zamanda belediyeye atanan kayyum'a intihar saldırısı planı yapıldı. Kayyumun Cuma namazı sonrasında sivil kıyafetli kadın terörist tarafından intihar saldırısıyla öldürülmesi ve AK Parti Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun annesinin mezarına yönelik bombalı saldırı planlandı. Bu iki eylemin keşfini, Dicle'deki işbirlikçiler bize bildirdi."

HAVA HAREKÂTLARIYLA NEFES ALAMAZ HALE GELDİK

"Belçika-Brüksel merkezli 'Kürdistan'ın Sesi' radyosunda Diyar Boti spikerlik yapıyor. Bu kişi şifreli olarak bölgedeki operasyon, örgütten kaçan teröristlerle ilgili sürekli bilgi aktarıp tedbir almamızı sağlıyor. Ancak son 2 yılda hava harekatları örgüt içinde büyük bir moral ve motivasyon bozukluğuna yol açtı. Çünkü en önemli üst düzey kadrolar hava operasyonlarında öldürüldüler. Nefes alamıyorduk. Bunu gören alt düzeydeki savaşçılar da tek tek firar ettiler. HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknaz Uca ile beraberindeki 6-7 kişi Lice kırsalına gelerek PKK'lı Alişer kod adlı teröristle (6 ay önce Bingöl'de öldürülen PKK'nın silahlı kolu HPG'nin sözde Askeri Konsey Üyesi Mehmet Korkmaz) 3 saat görüşüp geri döndüler. PKK, ABD başta olmak üzere batılı ülkelerin Suriye'de YPG'ye yaptığı yeni nesil silahları Türkiye'ye aktararak güvenlik güçlerine karşı kullanıyor. İgla füzeleri özellikle Şırnak ve Hakkâri kırsalında yaygın olarak örgütün elinde bulunuyor. Eylem talimatları Kandil'den bölge sorumlularına şifreli telsiz talimatıyla geliyor. Ancak hakim ve savcılara yönelik suikast yapılması için örgüt yöneticilerinden Duran Kalkan'ın talimatı bize yazılı olarak okundu. PKK terör örgütü de DEAŞ gibi katliam yapan vahşi bir örgüt olduğunu anlayınca teslim oldum, çok pişmanım."