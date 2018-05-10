PKK'nın "Demokrasi Nöbeti"ne saldırı planı ortaya çıktı!

Van'da, 2 Nisan Polis Merkezi ve Polisevinin bulunduğu binaya bomba yüklü araçla saldırı düzenleyen PKK'lı terörist Medet Oruç hakkında, 5 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 460 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Ağustos 2016'da 2 polisin şehit olduğu, 2 vatandaşın hayatını kaybettiği Van Polisevi ve aynı binada hizmet veren 2 Nisan Polis Merkezi Amirliğine yönelik bombalı saldırıyla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

5 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP EDİLDİ

Van 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, saldırıyı gerçekleştiren terörist hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "nitelikli kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs etme", "mala zarar verme", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma, "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından, 5 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 470 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

2 Nisan Polis Merkezi Amirliğine 17 Ağustos 2016'da yaklaşık 30 metre mesafede bomba yüklü aracın patlatılması sonucu polis memurları Muhammet Acar ve Hacı Ahmet Öztürk'ün şehit olduğu, sivil vatandaşlardan Dicle İdrak ile Faruk Tam'ın hayatını kaybettiği anımsatılan iddianamede, saldırı sonrasında yaralı yakalanan terörist Oruç'un saldırıyı gerçekleştirdiğinin tespit edildiğine yer verildi.

PATLAMADA YARALANAN VATANDAŞ GİBİ HASTANEYE GİTTİ

Sanık Oruç, iddianamede yer alan ifadesinde, gasbedilen minibüse yaklaşık 400 kilogram patlayıcı yüklenerek saldırının gerçekleştirildiğini, bombalı aracın Faraşin Yaylası'nda hazırlandığını anlattı. Saldırıdan 2 gün önce iki teröristin bölgede keşif yaptığını ifade eden Oruç, bombalı aracı patlatılan yere bırakarak kaçmaya çalıştığı sırada yaralandığını, daha sonra sıradan bir vatandaş gibi davranarak ambulansla hastaneye gittiğini, tedavi esnasında yakalandığını belirtti.

İddianamede, sanığın verdiği bilgiler üzerine yapılan çalışmalarda Süphan Mahallesi'nde bir evin bahçesinde roketatar silahı, 3 roketatar başlığı-sevk fişeği, M-16 marka uzun namlulu dürbünlü tüfek, tüfeğe ait 3 şarjör ve çok sayıda fişek, aynı sokakta bulunan metruk bir binanın arka kısmında toprağa gömülü vaziyette anti-tank mayını, tuzaklaması yapılmış amonyum nitrat ile güçlendirilmiş el yapımı bomba, tüp parçaları, jelikan parçaları ve patlamış bombaya ait materyaller ele geçirildiği vurgulandı.

"DEMOKRASİ NÖBETİ"NE SALDIRI PLANI

Faraşin Yaylası kırsal alanında kullandıkları araçların "Rubar" kod adlı örgütün maliye sorumlusu terörist tarafından sözde "vergilendirme"ye tabii tutulan vatandaşlardan temin edildiğini bildiren sanık, örgüte "parasal vergi" ödemeyen kişilerin araçlarına el konulduğunu anlattı.

Sanık Oruç, terör örgütünün Van'daki başarısızlıkları nedeniyle sözde sorumlu teröristlerin Faraşin Yaylası'nda 3 süren toplantı yaptığını ve bu toplantıda ses getirecek eylemlerin yapılması kararı aldıklarını bunlardan birinin Beşyol Meydanı'nda 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yapılan "Demokrasi Nöbeti"ne bomba yüklü araçla saldırı olduğunu kaydetti. Oruç ayrıca, bunda da başarısız olunması halinde terör örgütünün sözde şehir yapılanmasının dağıtılarak kırsal alana çekilmesi kararı alındığını bildirdi.

BENZİNLE BOMBANIN ETKİSİNİ ARTIRMIŞLAR

Saldırı amacıyla hazırlanan bomba yüklü aracın teröristler tarafından Van'a getirildiğini, ailesiyle tehdit edildiği için aracı patlamanın olduğu yere götürmeyi kabul ettiğini ileri süren PKK'lı terörist Oruç, şu bilgileri verdi:

"Bulunduğum minibüs çok benzin kokuyordu. Araç içerisine yapılan patlayıcıya son dönemlerde benzinde ekliyorlardı. Bundaki amaçları patlamanın etkisi ile yangın çıkartmak olduğunu bombacılardan öğrenmiştim. Böylece patlayıcının hem etkisini artırmak hem de çevrede yangın çıkartarak daha fazla insanın ölmesini sağlamak olduğunu biliyordum. Bu nedenle benim kullandığım minibüse de bu şekilde ağır patlayıcı yüklenmişti. Gördüğüm kadarı ile dolu vaziyette içerisinde tüp gaz bulunan 10 adet büyük mutfak tüpü, 200 kilogramlık 2 amonyum nitrat ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı haline getirilmiş toplam 400-500 kilogram civarında patlayıcı vardı. Cafer kod adlı teröristle patlayıcı yüklü minibüsü çarşı istikametine doğru sürmeye başladım. Cafer, yapacağımız eylemin taktiğini vermeye başladı. 'Minibüsü, İki Nisan Polis karakolunun önündeki yola hızlı bir şekilde girip aracı içeri sokup hızlıca aşağı ineceksin elindeki kumandaya basıp patlatacaksın.' dedi ve yanımdan ayrıldı. 2 Nisan karakoluna giden yola girdikten 15-20 metre sonra araçtan kumandayı yanıma alarak kaçmaya başladım. Kumandaya basmadığım halde araç çok büyük bir gürültü ile patladı."

"ÇUKUR VE BARİKATLARA BOMBA DÜZENEĞİ YERLEŞTİRİLDİ"

İddianamede ayrıca PKK'lı teröristlerin bazı kent merkezlerinde çukur kazıp, patlayıcı yüklü barikatlar oluşturduğu saldırılara da değinildi. Kırsal alandaki teröristlerin silahları ile şehir merkezlerine gizlice girerek burada halkın arasına karıştığını ve zaman zaman bir kısım belediyelerin araç ve gereçlerini de kullanarak sokaklara, mahallelere çukur kazıp, el yapımı bomba ve düzenek yerleştirdikleri, karayollarına mayın döşedikleri vurgulanan iddianamede, şöyle denildi:

"Güvenlik güçlerinin kamu düzenini ve yörede yaşayan vatandaşların güvenliğini sağlamak için operasyon yapma zorunluluğu sonucunda, örgüt mensuplarıyla çıkan çatışmalar sırasında teröristlerce daha önce yerleştirilen patlayıcıların infilak ettirilmesi ve bireysel ya da araçlarla gerçekleştirilen canlı bomba saldırılarıyla çok sayıda sivil vatandaş, kamu görevlisi, güvenlik güçlerinin ölümüne ya da yaralanmasına sebebiyet verildi."

İddianamede, teröristlerin, vatandaşların evlerini terk etmelerini cebren engelleyerek canlı kalkan yaptıkları, yerleşim alanlarının teröristlerden ve patlayıcılardan temizlenmesi için sürdürülen operasyonlarda çok sayıda özel konut ve iş yeri, okul, hastane gibi kamu konutları ve şehrin alt yapı tesislerinin ağır hasar gördüğü bildirilerek, "Bölge halkının büyük bir çoğunluğunun terör örgütünün yasalara ve devlet otoritesine itaatsizlik çağrısına itibar etmemesiyle, silahlı çatışmaya giren birçok örgüt mensubu etkisiz hale getirilmesi, yerleşim alanlarının, örgütün işgalinden ve patlayıcılardan temizlenerek kamu düzeninin sağlandığı bilinen bir gerçektir." ifadesi yer aldı. PKK'lı terörist Oruç'un yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.