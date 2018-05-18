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Son dakika: Orhanlı gişelerindeki olaylara ilişkin dava: 57 sanığa müebbet

Son dakika haberi... Darbe girişiminde Orhanlı gişelerindeki olaylara ilişkin davada 6 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 57 sanık da müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.5.2018 12:29 Güncelleme Tarihi: 18.5.2018 13:18
Son dakika: Orhanlı gişelerindeki olaylara ilişkin dava: 57 sanığa müebbet

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Tuzla Orhanlı gişelerinde meydana gelen olaylarla ilgili davada, 6 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 57 sanığa da müebbet hapis cezası verildi.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, sanıkların son sözlerini söylemesinin ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Heyet, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 63 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Mahkeme hapis cezasının sanıklar üzerindeki olası etkilerini ve sanıkların duruşmadaki tutum ve davranışlarını dikkate alarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan eski Harp Okulu öğrencisi 57 sanığın cezasını müebbete indirdi.

Heyet ayrıca "kasten öldürme" suçundan 3 sanığın beşer kez, 1 sanığın dörder kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Tutuksuz 2 sanığın beraatine karar veren mahkeme heyeti, hakkında ceza kararı verdiği 63 sanığın tutukluluk hallerinin devamını kararlaştırdı.

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Son dakika: Orhanlı gişelerindeki olaylara ilişkin dava: 57 sanığa müebbet
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