Son Dakika: Parti ve ittifakların pusuladaki yeri belli oldu

24 Haziran seçimlerinde partilerin ve ittifakların oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) kura çekimi yapıldı

İşte Partilerin oy pusulasındaki yerleri:

Kura çekimine göre, AK Parti, MHP ve BBP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı oy pusulasında birinci sırada, CHP, Saadet Partisi, İyi Parti ve Demokrat Parti'nin yer aldığı Millet İttifakı ise altıncı sırada yerini aldı.

Birleşik oy pusulasında Cumhur İttifakı içerisinde AK Parti birinci, MHP ikinci sırada yer aldı.

Milletvekili genel seçiminde kullanılacak oy pusulasında HÜDA PAR 2'nci, Vatan Partisi 3'üncü, HDP 4'üncü, BTP ise 5'inci sırada yer alacak.