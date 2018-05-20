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Son Dakika: Parti ve ittifakların pusuladaki yeri belli oldu

Son dakika haberi... seçimlerinde partilerin ve ittifakların ndaki yerlerinin belirlenmesi için 'nda () kura çekimi yapıldı. Milletvekili genel seçiminde kullanılacak oy pusulasında "" birinci, "Millet İttifakı" ise altıncı sırada yer alacak.

Giriş Tarihi: 20.5.2018 14:03 Güncelleme Tarihi: 20.5.2018 14:21
Son Dakika: Parti ve ittifakların pusuladaki yeri belli oldu

seçimlerinde partilerin ve ittifakların ndaki yerlerinin belirlenmesi için 'nda () kura çekimi yapıldı

İşte Partilerin oy pusulasındaki yerleri:

Kura çekimine göre, AK Parti, MHP ve BBP'nin oluşturduğu oy pusulasında birinci sırada, CHP, Saadet Partisi, İyi Parti ve Demokrat Parti'nin yer aldığı Millet İttifakı ise altıncı sırada yerini aldı.

Birleşik oy pusulasında Cumhur İttifakı içerisinde AK Parti birinci, MHP ikinci sırada yer aldı.

Milletvekili genel seçiminde kullanılacak oy pusulasında HÜDA PAR 2'nci, Vatan Partisi 3'üncü, HDP 4'üncü, BTP ise 5'inci sırada yer alacak.

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Son Dakika: Parti ve ittifakların pusuladaki yeri belli oldu
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