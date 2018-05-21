Sesini mitingler değil Kılıçdaroğlu kısmış!

İŞTE İDRİS KARDAŞ'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

İNCE VE EKİBİ ÇİZİLDİ

Sesi fiziki olarak mı kısılmıştı, yoksa hemen dakikalarca önce açıklanan listelerle siyasi olarak mı kısılmıştı? Bunun cevabını ertesi gün yani bugün tekrar aldık. Muharrem İnce mitinglere devam etme kararı almış. Demek ki uzlaşmış yada bir şekilde ikna edilmişti tüm gece boyunca. Ülkeyi yönetmesini planladığı Cumhurbaşkanı adayının sesini kısan Kılıçdaroğlu için amaç demek ki seçimi kazanmak değil, CHP'yi kendi kontrolünün dışına çıkmamasını sağlamak. Muharrem İnce'ye yakın yaklaşık 20'ye yakın milletvekilinden sadece üç kişi listelere girebilmiş. Demek ki seçim sonrası İnce'nin olası bir hamlesini önleme çabası içerisinde Kılıçdaroğlu. Bu da gösteriyor ki, İnce'nin adaylığı CHP'den tasfiye anlamına geliyormuş gerçekten de.





GÜL'ÜN ADAYLIĞINA İTİRAZ EDENLER DE ÇİZİLDİ

Gül'ün adaylığı hususunda CHP yönetimine karşı itaatsizlik yapanların liste dışı kaldığı iddiası da son derece gerçekçi bir iddia. Zira bu konu ilk konuşulduğu günden bu yana birçok CHP'li için rahatsız ediciydi. Kimi yüksek sesle dillendiriyor kimi parti içi demokrasisinin çok güçlü olduğu iddia edilen CHP'de sessizliğe bürünüyordu. İşte sesini çıkaranlar Pekşen'in dediği üzere liste dışı kaldılar. Sözde demokratik parti içi demokrasisi işlemiş ve itaatsizlik eden cezalandırılmış.

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CHP'de büyük tırpan





