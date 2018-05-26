"Muharrem parti kuracakmış"

ENGİN ARDIÇ'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Kılıçdaroğlu, partisinin içindeki "sol Kemalist" ekibi tasfiye etti.

Daha önce de "sağ Kemalist" ekibi tasfiye etmişti.

Dincilere ve Kürtçü'lere "açılmayı" deniyor.

Bunlar artık cılkı çıkmış ve iyice bıktırmış konulardır, CHP'nin oraya açılması, buraya açılması...

1949 yılında sağa açılan CHP, 1965'te de ortanın soluna açılmıştı. 1971'de faşistlere açıldılar, 1977'de sosyalistlere.

CHP hep açılıp saçılıyor da bir türlü kapanamıyor!

AYRILIP YENİ PARTİ KURALIM!

Kılıçdaroğlu açılınca sandıkta boğulacak ama parti içi iktidarı elinde tutacak, asıl derdi de budur. "Küçük olsun benim olsun" yaklaşımı.

Bunu gören Muharrem İnce'nin "arkadaşları" şimdiden "ayrılıp yeni bir parti kuralım" görüşünü dillendirmeye başlamışlar bile...

Aman kursunlar.

Kimi insan öngörülüdür, kimi insanın da aklı başına kazığı yiyince gelir.

Muharrem İnce, çapının yetersizliği yüzünden, bu oyunu boşa çıkaramadı.

Resti çekemedi. Şu anda acıklı bir güldürüde figüranlık ediyor.

Büyük bir ihtimalle, kaybedeceği seçimden sonra Kılıçdaroğlu'na biat edecek, "ben ettim sen etme" politikasına geçip bir danışmanlığa falan fit olacak.

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