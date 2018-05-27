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Bağımsızlığa operasyon: 'GEZİ'

Taksim'de birkaç ağacın kesilmesi gerekçesiyle denenmek istenilen 'nın bugün 5. yıl dönümü... 2013'te başlayan olaylarda, 'ndaki boş alanda yapımı düşünülen için bölgedeki birkaç ağaç kesilmesi ve yerine yaklaşık 150 ağaç dikilmesi bahane edilerek hükümeti devirmeye yönelik bir kalkışma denendi. Ancak güçlü iktidar ve sağlam irade sayesinde, neredeyse bütün Batı'nın desteklediği kalkışma başarısız oldu. İşte ihanetin 5. yılında "Bağımsızlığa operasyon: GEZİ" belgeseli...

Giriş Tarihi: 27.5.2018 13:22 Güncelleme Tarihi: 27.5.2018 13:36
Bağımsızlığa operasyon: 'GEZİ'

Taksim'de birkaç ağacın kesilmesi gerekçesiyle denenmek istenilen 'nın bugün 5. yıl dönümü... 2013'te başlayan olaylarda, 'ndaki boş alanda yapımı düşünülen için bölgedeki birkaç ağaç kesilmesi ve yerine yaklaşık 150 ağaç dikilmesi bahane edilerek hükümeti devirmeye yönelik bir kalkışma denendi.

Bağımsızlığa operasyon: 'GEZİ'

Başlangıçta, çevre duyarlılığıyla bir kaç 'un gündeme getirdiği ağaç kesilmesi meselesi, yasadışı örgütler ve onların uluslararası bağlantılarının devreye girmesiyle 79 ilde hükümeti aleyhine protesto gösterilerine dönüştü. Sadece Bingöl ve 'ta Gezi eylemi düzenlenmezken, İstanbul'da iş makinalarıyla 'nı günlerce halka kapatan göstericiler, AKM binasını terör örgütlerinin flama ve bayraklarıyla kapattı.

MİLYARLARCA DOLAR ZARAR

İ.Ü. Bankacılık Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Kadir Tuna konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Gezi olayları ve 17 Aralık sürecini de kapsayan dönemde toplamda 156,8 milyar dolarlık bir kayıpla karşı karşıya kaldı. Gezi olayları başlamadan önce borçlanma i Türkiye'de 4,61 idi. O dönemde faiz oranının tarihsel olarak, Türkiye tarihinin en düşük oranına inmişti. Sonuçta bağımsızlığa operasyon Gezi Parkı kalkışması Türkiye'de, repo ihale faizi %4,5'den %10'a yükseltmiş, marjinal fonlama faizi %7,5'den %12'ye çıkarmıştır." dedi.

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