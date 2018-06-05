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DP'li elebaşına 'Sayın Gülen' dedi

Millet İttifakı'nın ortağı olan Demokrat Parti'nin Genel Başkanı katıldığı bir televizyon programında elebaşı Gülen'den 'Sayın' diye bahsetti.

Giriş Tarihi: 5.6.2018 10:52 Güncelleme Tarihi: 5.6.2018 11:15
DP'li Gültekin Uysal FETÖ elebaşına 'Sayın Gülen' dedi

Millet ittifakı çatısı altında seçime giren Demokrat Parti Genel Başkanı , Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programında, daha önce elebaşı hakkında söylediği sözlerin hatırlatılması üzerine, Gülen için yine "sayın" ifadesini sarf ederken, bir taraftan da 15 Temmuz sonrası onun da 'suçu varsa' hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini yuvarlak bir anlatımla ifade etti..

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Uysal, 2012 yılında Genel başkanlığa doğru yol aldığı dönemde, yaptığı konuşmada, "Silivri'de suçum ne diye haykıranlara da Pensilvanya'da hayatının sonbaharını vatan hasretiyle yaşayan Sayın Fetullah Gülen'e de bu ülkeyi yeniden özgürce yaşayabilecekleri, vatan yapabilecek onların hukuklarını koruyabilecek tek parti biziz" açıklaması ile FETÖ hakkındaki görüşünü dışa vurmuştu.

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DP'li Gültekin Uysal FETÖ elebaşına 'Sayın Gülen' dedi
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