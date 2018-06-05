DP'li Gültekin Uysal FETÖ elebaşına 'Sayın Gülen' dedi

Millet ittifakı çatısı altında seçime giren Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programında, daha önce FETÖ elebaşı hakkında söylediği sözlerin hatırlatılması üzerine, Gülen için yine "sayın" ifadesini sarf ederken, bir taraftan da 15 Temmuz sonrası onun da 'suçu varsa' hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini yuvarlak bir anlatımla ifade etti..

DP'li Uysal'dan 'Sayın Gülen' skandalı

15 TEMMUZ'DAN ÖNCE DE "SAYIN" DEMİŞTİ

Uysal, 2012 yılında Genel başkanlığa doğru yol aldığı dönemde, yaptığı konuşmada, "Silivri'de suçum ne diye haykıranlara da Pensilvanya'da hayatının sonbaharını vatan hasretiyle yaşayan Sayın Fetullah Gülen'e de bu ülkeyi yeniden özgürce yaşayabilecekleri, vatan yapabilecek onların hukuklarını koruyabilecek tek parti biziz" açıklaması ile FETÖ hakkındaki görüşünü dışa vurmuştu.