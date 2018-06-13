Dilek Güngör: Kesin aklınıza gelmiştir. TANAP’ı da yıkacak mısınız?

DİLEK GÜNGÖR'ÜN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Muhalefet, AK Parti'nin yaptığı ne kadar proje varsa yıkmayı, taş üstüne taş bırakmamayı vaat ediyor ya... Küresel enerji oyununda Türkiye'yi söz sahibi yapacak projelerden biri olan TANAP'ın açılışı için geldiğim Eskişehir'de "Acaba yarın cumhurbaşkanı adaylarıMuharrem İnce, Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu çıkıp seçim vaatleri arasına'TANAP'ı yıkacağız' diye bir madde koyar mı?" diye düşünmeden edemedim.

Eminim, dünkü açılıştan sonra akıllarına gelmiştir.

Ama tabii ki, onların akıllarındakilerin pek bir anlamı yok.

Hepimiz olan biteni de söyleneni de yapılanı da görüyoruz.

Neyse...

Muhalefetin 'yıkım' projelerini bir kenara bırakıp, hükümetin 3 yıl gibi kısa bir zamanda yaptığı TANAP'ın ne anlam ifade ettiğini kısaca özetleyeyim.

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