Bakan Albayrak: TANAP güçlü liderlik göstergesidir

Tarihi proje Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hatta (TANAP) açılıyor. Türkiye'nin enerji arz güvenliğine önemli katkılar sağlayacak projenin açılış töreninde Bakan Albayrak önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Albayrak'ın açıklamaları;

"Türk Azeri kardeşliğinin yeni bir sembolü olan enerjinin ipek yolu projesi dediğimiz TANAP'ın açılış törenine hoş geldiniz. Bugün bölgemiz enerji tarihi açısından çok önemli bir gün. Türkiye Azerbaycan ve Gürcistan arasında kurulan işbirliği bugün küresel örnek bir işbirliğine dönüşüyor. TANAP güçlü liderlik göstergesidir. Türkiye ve Azerbaycan'ın izlediği aktif enerji politikalarının bir yansımasıdır.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ HAKİKİ DOSTLUĞUN GÖSTERGESİDİR

Yüzyılımızın en önemli projelerinden birinin açılışında bulunmaktayız. İki ülke arasındaki hakiki dostluğun geleceğe bırakacağı en büyük mirastır. Türkiye'nin de enerjideki anahtar ülke konumumuzu pekiştirecektir. Avrupa'nın enerji arz güvenliği Türkiye'den başlar tezimizin en önemli göstergesi olacaktır.

TANAP'ın açılışında Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar

TANAP başka ülkelerin de katılımıyla gelişmeye ve büyümeye açık bir proje olacaktır. Biz herkes için enerji diyoruz. İşbirliğinin artması için tüm gücümüzle çaba sarf ediyoruz. Bu alanda geleceğe uzanan enerji politikalarıyla her zaman muhataplarımıza güven veren bir partner olduk.

PROJEDE EMEĞİ OLAN HERKESE MİNNET VE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM

Bu tarihi projede büyük emeği geçen, Azerbaycan eski enerji bakanımıza da bu vesileyle Allah'tan rahmet diliyorum. Geçmiş sayın bakanımız Taner Yıldız olmak üzere, iki ülkenin de bürokratlarına çok teşekkür ediyorum. Başta liderliğiyle, sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Aliyev olmak üzere projede emeği geçen herkese minnet ve şükranlarımı sunuyorum."