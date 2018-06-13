Muhalefet, AK Parti'nin yaptığı ne kadar proje varsa yıkmayı, taş üstüne taş bırakmamayı vaat ediyor ya... Küresel enerji oyununda Türkiye'yi söz sahibi yapacak projelerden biri olan TANAP'ın açılışı için geldiğim Eskişehir'de "Acaba yarın cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce, Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu çıkıp seçim vaatleri arasına 'TANAP'ı yıkacağız' diye bir madde koyar mı?" diye düşünmeden edemedim.

Eminim, dünkü açılıştan sonra akıllarına gelmiştir.

Ama tabii ki, onların akıllarındakilerin pek bir anlamı yok.

Hepimiz olan biteni de söyleneni de yapılanı da görüyoruz.

Neyse...

Muhalefetin 'yıkım' projelerini bir kenara bırakıp, hükümetin 3 yıl gibi kısa bir zamanda yaptığı TANAP'ın ne anlam ifade ettiğini kısaca özetleyeyim.

Birincisi, Güney Gaz Koridoru'nun en önemli halkası olan TANAP, sadece bir gaz projesi değil. Bölgesel güvenlik ve istikrar projesi.

Yerli ve milli bir proje olan TANAP, hem gazı üretmemizi hem de kendi hattımızla satmamızı sağlayacak. Avrupa ile Hazar Bölgesi arasında Türkiye sayesinde güçlü bir bağ oluşacak.

İkincisi, Türkiye ve Avrupa'nın kaynak çeşitliliği ve arz güvenliği açısından stratejik önemi olan projeyle gazı yüzde 12'ye yakın bir oranda daha ucuza mal edeceğiz. Bu avantaj, 2020-2026 arasında bitecek doğalgaz kontratlarında pazarlık gücümüzü artıracak.

Üçüncüsü, Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanan TANAP ile devamındaki TAP projesi ve Türk Akımı hattın geçtiği ülkelerin gaz ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra bu coğrafyalara para da kazandıracak.

Şöyle ki, Türkiye'nin Şahdeniz'den 2044'e kadar 28 milyar dolar gelir sağlayacağı hesaplanıyor.

Boru hattı işletmesinden de 17 milyar dolar kazanacağımız söyleniyor.

'Hadi oradan' demeyin...

Bakü-Tiflis-Ceyhan'ın açılışına gittiğimde de aynı tepkileri duymuştum. Ne oldu?

Azerbaycan'ın petrolü dünyaya dağıtıldı. Alan da satan da taşıyan da memnun oldu.

Ülkemiz 2006'da açılan projeden 15-20 milyar dolar arasında gelir elde etti. Üstelik, o projede Türkiye sadece transit ülkeydi. Güney Gaz Koridoru'nda ise değer zincirinin hemen hemen her halkasında var. Bu koridorun Türkiye'ye 100 milyar metreküplük gaz ticareti yapma fırsatı sağlayacağı bilindiğine göre, elde edeceğimiz gelirin boyutunu bir düşünün.

Lafı uzatmaya gerek yok.

Türkiye, TANAP'la hem Hazine'nin kasasını dolduracak hem de bölge barışı ve refahına katkı sağlamış 'oyun kurucu' bir ülke olarak tarihte yerini alacak.

O yüzden 'Yolun xeyirli olsun' TANAP diyorum.