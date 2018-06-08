Ekonomi iç politikayla, terörle, uluslararası ilişkilerle olduğu kadar vatandaşın psikolojisiyle de yakından ilgilidir. Vatandaşın üzerine ülkede tehlike, tehdit ve risk olduğuna dair karamsarlık çökerse bir anda harcamayı kısar, bankadan parasını çeker, yastık altına yatırıma başlar. O zaman ülkede tehlike çanları çalar.

İktidar karşıtları uzun süredir bu alana oynuyor.

Ekonomi üzerinden içeride ve dışarıda algı operasyonlarına girişildiğini kimse inkâr edemez.

Belli çevreler bıkmadan usanmadan kriz edebiyatı yapıyorlar.

Yarının bugünden kötü olacağına dair karamsarlık pompalıyorlar. Ülkenin aleyhine olabilecek manipülatif haberler alttan alta yayılmaya çalışılıyor. Bir bakıyorsunuz, sahibi bile belli olmayan dedikodu tüm piyasada konuşulmaya başlanmış.

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