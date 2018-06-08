Ekonomi iç politikayla, terörle, uluslararası ilişkilerle olduğu kadar vatandaşın psikolojisiyle de yakından ilgilidir. Vatandaşın üzerine ülkede tehlike, tehdit ve risk olduğuna dair karamsarlık çökerse bir anda harcamayı kısar, bankadan parasını çeker, yastık altına yatırıma başlar. O zaman ülkede tehlike çanları çalar.***Merak etmeyin. "Ekonomide hiçbir sorun yok, bunların hepsi dış mihrakların işi" demeyeceğim. Ben de piyasada her şeyin güllük gülistanlık olmadığını görüyorum.
İktidar karşıtları uzun süredir bu alana oynuyor.
Ekonomi üzerinden içeride ve dışarıda algı operasyonlarına girişildiğini kimse inkâr edemez.
Belli çevreler bıkmadan usanmadan kriz edebiyatı yapıyorlar.
Yarının bugünden kötü olacağına dair karamsarlık pompalıyorlar. Ülkenin aleyhine olabilecek manipülatif haberler alttan alta yayılmaya çalışılıyor. Bir bakıyorsunuz, sahibi bile belli olmayan dedikodu tüm piyasada konuşulmaya başlanmış.
Evet, bazı veriler kötüleşiyor. Evet, dövizdeki artışın enflasyona, reel sektöre, işsizliğe yansımasını henüz hissetmedik.
Evet, cari açıkta sıkıntı var. Ama bunlar "Ülke yanıyor, bittik, krizdeyiz" anlamına gelmiyor. Zaten, hükümet de bu dediklerimin farkında. Sorunlu alanlara anında müdahale ediliyor.***
Son günlerde kriz beklentisi olanların iddialarını çürütecek birçok şeye de şahit oluyorum. Mesela, IC İçtaş ve Astaldi'nin Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaparken 7 bankadan aldığı krediye Çinliler talip olmuş. Duyduğuma göre, Tekstil Bank'ı alarak Türkiye'ye giren Çinli ICBC Bank, köprü için 2.7 milyar dolarlık refinansman paketi sağlayacakmış.
Yani bizim Türk bankalarının üzerindeki kredi yükünü alıyor. Bu da bizim bankaların kredi hacminin 3 milyar dolar artması anlamına gelir. Paketin, daha düşük maliyetli ve uzun vadeli olduğu söyleniyor.***
Almanlar'ın da refinansman anlaşması için IC İçtaş
ve Astaldi'nin kapısını aşındırdığını biliyorum. Dün dikkatimi çeken bir başka gelişme de Tüpraş'la ilgiliydi; İngiliz fon Lazard şirketten 160 milyon TL'lik hisse alımı yaptı.
Bunlar ne demek biliyor musunuz?
Yabancı yatırımcı Türkiye
'nin geleceğine güveniyor. Öyle olmasa ne Çinliler 3 milyar dolarını buraya getirir ne İngilizler borsada hisse toplar.