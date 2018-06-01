Birçoğunuzun 'neler oluyor, bu başlık da neyin nesi' dediğini duyar gibiyim. Anlatacaklarımı dinlediğinizde bana hak vereceğinizden eminim.

Hatırlayın, 90'larda Aziz Nesin "Türk milletinin yüzde 60'ı aptaldır" dediğinde nasıl kıyameti koparıvermiştik. Bir anda adamcağıza ardı ardına hakaret davaları açmıştık. Ondan sonra Aziz Nesin'i haksız çıkarmak için çok uğraştık, başardık da... Geldiğimiz noktaya bakılırsa, biraz ileri gideceğim belki ama asıl aptallar Türk'ün zekasıyla alay edenler...

Farkındayım, "sadede gel" diyorsunuz, geleyim.

İki hafta önce bankalar konut sektörünü canlandırmak ve stokları eritmek için müthiş bir kampanyaya başladı. Konut kredisi faizi yüzde 0.98'e çekildi. Geçenlerde iki haftada 3 milyar liralık kredi kullanımı yapıldığını yazdım. Sonra sağdan soldan şöyle şeyler geldi: "Acaba bu krediyi kullananlar kimler?" İçimden "Allah Allah... Kimler olacak? Ev alacak olan vatandaşlar" diye saf saf düşünürken bazı uyanıkların yaptıklarını duyunca şoke oldum.

Dedim ya, o kadar zekiyiz ki... Vatandaşlar oturdukları evi dayı oğluna, teyze çocuğuna, yakın arkadaşına satmış gibi yaparak yüzde 0.98 faizle konut kredisi çekmeye başlamış. 10 yıl vadeyle bankadan aldıkları bu parayı mevduata yatırıyorlarmış. Bazı bankaların mevduata yüzde 17-18 faiz verdiğini düşündüğünüzde, aylık kazanç yüzde 1.5'a geliyor. Yani 0.98'le krediyi çek, 10 yılda öde. Aldığın krediyi mevduata koy. Ayda yüzde 1.5 para kazan... Ucuz ve vadeli kaynakla güzel kazanç...

Birkaç bankacıya sordum. Durumun farkına varmışlar. Şubelere "muvazaalı işlemlere dikkat" mealinde yazılar gidiyormuş. Konutu alacak kişi ile satıcı arasında kan bağı olup olmadığına bakacaklarmış. Faydası olur mu? Bakalım, konut satış rakamları çıktığında göreceğiz.