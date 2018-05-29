3 milyarlık can suyu

Konut sektörünü canlandırmak için faizin % 0.98’e çekilmesi tüketiciyi gayrimenkule yöneltti. 14 günde 5 bankadan kullanılan konut kredisi miktarı 3 milyar lirayı geçti. Lider Ziraat Bankası

Bankaların konut sektörünü canlandırmak ve stokları eritmek için başlattığı faiz indirim kampanyası işe yaradı. Konut kredisi faizleri yüzde 1'in altına inince tüketiciler krediye koştu. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, TEB, Şekerbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım'dan kullandırılan kredi miktarı 2 haftada 3 milyar TL'ye yaklaştı.



LİDER ZİRAAT

Kampanyada liderliği Türkiye'deki toplam konut kredisinin yüzde 25'ini kullandıran, yılbaşından bu yana kredi miktarında 6 milyar TL'yi bulan Ziraat Bankası bırakmadı. Geçtiğimiz hafta cuma günü itibarıyla banka 9.500 kişiye, 1 milyar 200 milyon TL kredi kullandırdı. Kampanyayla birlikte Ziraat Bankası'nın konut kredileri geçen yılın aynı dönemine göre 3 kat arttı.



HALK VE VAKIF 1 MİLYAR

Halkbank da kampanya kapsamında adetsel olarak 5 bin 861 kişiye kredi kullandırdı. Kullandırılan kredi miktarı da geçen hafta cuma günü itibarıyla 791 milyon TL'yi buldu. Banka, yılbaşından kampanya dönemine kadar da yaklaşık 2.5 milyar TL'lik konut kredisi kullandırdı. Vakıfbank'ın kampanya kapsamında kullandırdığı kredi miktarı 390 milyon TL oldu. 14 günde 2 bin 700 kişiye kampanya kapsamında kredi sağlayan banka, yılbaşından bu yana da konut kredisinde sektör ortalamasının 4 katı büyüdü. Bugüne kadar 450 binden fazla müşterisini avantajlı seçenekler ve uygun ödeme planlarıyla ev sahibi yapan Vakıfbank, 2018'de 3 milyar TL'den fazla konut kredisi kullandırdı.



ŞEKER'E 3.3 KAT TALEP

Şekerbank'ta mayıs ayı içerisindeki konut kredisi talebinin yüzde 59'u kampanyayla gelirken, banka iki haftalık sürede geçmişe göre başvuru sayısını 3.3 kat artırdı.



KAMPANYA OLDUKÇA İYİ GİDİYOR

TALEBIN oldukça iyi olduğunu söyleyen Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, "Kampanya için 3 milyar liralık bir hedef koymuştuk. Şu anda kampanya umduğumuzdan çok daha iyi gidiyor, firmalardan aldığımız bilgiye göre konutların üçte birinde 3 milyar liraya yakın gelir elde edilmiş" dedi. Konut sektörünü canlandırmak için hükümetin tapu harcı ve KDV oranlarını indirmesiyle birlikte, kamu bankalarının da konut kredi faizlerini düşürmesinin ardından GYODER, İNDER ve KONUTDER destek vererek 15 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere tüm peşin ve konut kredili satışlarda yüzde 20 indirim ve yüzde 5 peşinat kampanyası başlatmıştı. 41 firmanın katılımıyla başlatılan kampanya 30 gün boyunca sürecek.



KAMPANYA 11 MAYIS'TA BAŞLADI

BAŞBAKAN Binali Yıldırım'ın Türkiye Bankalar Birliği'nde yaptığı açıklamaların ardından Ziraat Bankası öncülüğünde bankalar konut kredisinde kampanya başlatmıştı. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Şekerbank ve TEB faiz oranlarını 0.98'e çekmişti. Kampanyaya Ziraat ve Vakıf Katılım da dahil olmuştu. Faiz oranı 500 bin TL'ye kadar olan kredilerde ve 10 yıla kadar olan vadelerde geçerli.