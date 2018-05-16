Haberler Ekonomi Haberleri Evde fiyatlar % 20 indi

Evde fiyatlar % 20 indi Hükümetin konut alıcısını ve piyasayı harekete geçirmek için attığı adımlara, inşaat patronları da % 20 indirimle destek verdi. KDV, tapu harcı ve faiz indiriminin ardından başlatılan kampanyayla 600 bin liralık bir ev alan vatandaşın yaklaşık 300 bin lira cebinde kalacak