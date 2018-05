Evde fiyatlar % 20 indi

BUGÜN NELER OLDU

Ekonominin lokomotifi olan inşaat sektöründe son günlerde alınan önlemlerin ardından, gayrimenkulün dev firmaları da seferberlik ilan etti. KONUTDER, GYODER ve İNDER konut sektörünü canlandırmak ve ülke büyümesine ivme kazandırmak amacıyla konutta tarihi fırsat kampanyasını başlattı. Dün başlayan ve 15 Haziran'a kadar geçerli olacak kampanya kapsamında konut alanlara yüzde 20 indirim uygulanacak. Kampanya hem peşin, hem de kredili alımlarda geçerli olacak. 41 firmanın 150 projesinde başlatılan kampanyada firmalar satışa sunacakları stoklar konusunda insiyatif kullanacak. Satışa sunulacak projelerdeki konut sayısının 100 bin adet civarında olduğu açıklandı. Bu miktarın yüzde 15'inin bile kampanya kapsamında satılması durumunda 9 milyar liralık satış hacmi oluşması bekleniyor.Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, konut sektörünün Türk ekonomisinin dinamolarından olduğunu vurgulayarak, hükümetin piyasayı canlandırmak için attığı adıma şirketlerin de indirim kampanyası ile önemli bir karşılık verdiğini söyledi. Elmas, "Vatandaşımızın konuta ihtiyacı var. Konuta erişimi önündeki engelleri elbirliği ile kaldırıyoruz. 30 günlük kampanyada peşinatı da yüzde 20'den 5'e düşürdük" dedi. Elmas, bu kampanyanın yanı sıra firmaların kendi içlerinde düzenlediği ödeme seçenekli kampanyaların da devam ettiği bilgisini verdi.Peşinat oranını düşürerek özellikle 25-40 yaş arasındaki vatandaşları tekrar konut alabilecek hale getirmek istediklerini belirten Elmas, "Gençlerimizin uzun vadeli konut alımını sağlamak istiyoruz. Hedefimiz bu. Yoksa satışlarımız zaten normal seyrinde ilerliyor. Bu çerçevede aslında fiyatlarımızı da artırmamayı taahhüt etmiş oluyoruz. Ülkemizin geleceği için her türlü fedakarlığa hazırız. Elimizi taşın altına koyuyoruz. Türkiye kazanırsa hepimiz kazanırız" diye konuştu.İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım , KDV, tapu harcı ve banka kredisi faiz oranlarındaki indirimlerle birlikte uygulanan yüzde 20 indirim kampanyasının toplamda vatandaşa yüzde 30'a yakın bir indirim oluşturacağını söyledi. Durbakayım, "Büyük bir sinerji oluşacak. Çiçekçisinden perdecisine, işçisinden sanayicisine herkesi etkileyecek" dedi.GYODER, İNDER ve KONUTDER öncülüğünde başlatılan kampanyayı 41 şirket uyguluyor. Kampanyayı başlatan şirketler ise şunlar; " Sur Yapı , Ağaoğlu, Artaş, Arven, Çukurova, DAP Yapı, Demir İnşaat, DKY İnşaat, Ege Yapı, EYG Group, Fer Yapı, Garanti Koza, Gürallar Yapı, İş GYO, Kuzu Grup , Mesa, Nef, Sinpaş, Solid, Torunlar GYO, Akkuş Gayrimenkul, Akzirve Gayrimenkul, AND Gayrimenkul, Ant Yapı, Babacan Holding, Baysaş, Cathay Group, Çalık Gayrimenkul, Gedizler, Haldız İnşaat, Halk GYO, Hasanoğlu Müh. İnş, Kiler GYO, Kütahya Seramik, Nuhoğlu, Obaköy Gayrimenkul, Polatyol, Tahincioğlu Gayrimenkul, Teknik Yapı , Yiğit Group, 24 Gayrimenkul, Roya Yapı."GYODER Başkanı Dr. Feyzullah Yetgin de, gayrimenkul finansman sisteminin hâlâ ilkel olduğuna dikkat çekerek, "Bu kampanyalar ipotekli finansman sistemini kurma zamanının geldiğini yeniden söylüyor" ifadelerini kullandı.KONUTDER Başkanı Altan Elmas, gayrimenkul geliştiriciler üzerinde arsa ve inşaat maliyetlerinin her geçen gün büyük bir yük oluşturduğuna dikkat çekerek, inşaat malzemecilerinden de kampanyaya destek istedi. NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral , Sinpaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik ve Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım da bu çağrıya toplantıda yanıt vererek, inşaat malzemesi sanayisindeki ürünlerinde yüzde 20 indirim yapacaklarını açıkladılar.Konut fiyatı:İndirim (% 20):Nihai fiyat:Peşinat ( % 5):Kredi:Aylık faiz:Vade:Aylık ödeme:Toplam ödeme:KDV ( % 8):Tapu harcı ( % 3):TOPLAM MALİYET:Konut fiyatı:İndirim:Nihai fiyat:Peşinat:Kredi:Aylık faiz:Vade:Aylık ödeme:Toplam ödeme:KDV ( % 18):Tapu harcı ( % 4):TOPLAM MALİYET:FARK: