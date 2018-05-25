Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimleri öncesinde açıkladığı 360 sayfalık beyannameyi dinlerken aklıma bu sözcük takıldı.

Hepiniz anlamını biliyorsunuzdur ama ben yine de tekrarlayayım.

Şaheser demek kendi türünde mükemmel, üstün ve kalıcı nitelikte olan en güzel eser demek... Bana göre, seçimleri kazanırsa Erdoğan'ın yeni dönemi 'şaheserler dönemi' olacak.

Neden mi böyle düşünüyorum?

Hatırlarsınız, Erdoğan kendi tabiriyle 2002- 2007 arasındaki dönemi AK Parti iktidarının 'çıraklık dönemi' olarak tanımlamıştı. O dönemde Türkiye, tarihinin en büyük krizlerinden birini yaşamıştı. İşsizlik fırlamış, ülke resesyona girmiş, faizler fahiş düzeyde artmış, şirketler batmıştı.

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Siyaset felsefesini 'muhafazakâr demokrat' olarak belirleyen Erdoğan, partisini merkeze oturtarak seçimlerden galip çıkmıştı.Özgürlükler, demokrasi ve ekonomideki söylemleri herkesin dikkatini çekmişti. O süreçte uygulanan piyasa dostu ekonomi politikaları, reform programları ve AB perspektifi birçok kesim tarafından alkışlandı.Erdoğan çıraklık dönemindeki çalışmalarının meyvesini 2007 seçimlerinde oylarını yüzde 47'ye çıkararak topladı.O tarihlerde en çok Balyoz ve Ergenekon gibi davalar gündemdeydi.Erdoğan'ın Arap dünyasında- ki popüler liderliği konuşulmuştu. 12 Haziran 2011'de AK Parti seçimlerde oylarını yüzde 49.8'e çıkararak yine büyük bir zafer kazanmıştı.Ustalık döneminde ülkeyi şaha kaldıracak projelere start verilirken her türlü bariyer ortaya konuldu.Anlayacağınız, 'ustalık dönemi' aslında bir anlamda 'operasyonlarla mücadele dönemi'ne dönüştü. Erdoğan 10 Ağustos 2014'te ise yüzde 52 oyla halkın seçtiği ilk Cumhurbaşkanı olarak farklı bir statüye geçti. 30 gün sonra gideceğimiz seçimler ise ülke için yeni bir dönemin başlangıcı...