İster seçim yatırımı desinler, ister cambazlık yapıldığını iddia etsinler. Bana göre, hükümetin son dönemde yaptığı en doğru iş akaryakıtta Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi oldu.

Eminim, trafiğe kayıtlı 22.3 milyon aracın sahibi de benimle aynı görüştedir.

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