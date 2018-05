Adama sorarlar "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" diye... AK Parti'nin emekliye vereceği ikramiye ile yaşlılık aylığındaki zam paketinde gelir getirici önlemleri görmezden gelerek "kaynak nerede" diye karşı çıkan güruh meydana çıkar çıkmaz bol keseden sallamaya başladı, vaatler havada uçuşuyor.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener 4.5 milyon vatandaşın borcunu silmeyi taahhüt ediyor. Maliyeti 8 milyar TL'yi bulan öneriyi ne ironidir ki eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz hazırlıyor. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce üniversite gençliğine göz kırpıyor. 19 Mayıs ve 29 Ekim'de toplam 1.000 TL burs vereceğini anlatıyor. Bu popülist söylemin arkasından CHP'nin ekonomi kurmayı eski Hazine Müsteşarı Faik Öztrak çıkarsa şaşırmam. İnce'nin 7.5 milyon öğrenciye dönük vaadinin bütçeye maliyeti en az 8 milyar TL. HDP boş durur mu? Hapishaneden tweet atan Selahattin Demirtaş, İnce'yi de solluyor: "Her gence her ay 500 TL'lik kart, emekli maaşı olmayana bin TL, en düşük aylık alan emekliye 3.000 TL." Doğu Perinçek'ten de böyle dahiyane (!) bir hamle bekliyorum. Anlayacağınız, muhalefet Hazine'yi soyma vaadiyle sahnede...

Hayır anlamıyorum ki... Uzaktan biz vatandaşlar çok mu keriz duruyoruz. Bu ülkede gelen geçen her siyasetçi benzer vaatlerle oy toplamaya çalışmadı mı? Süleyman Demirel'in "Ne veriyorlarsa benden 5 fazlası", Tansu Çilller'in "Her eve 2 anahtar", Cem Uzan'ın "Mazot 1 TL", Haydar Baş'ın "Ev hanımlarına 500 TL, asgari ücretliye 5 bin TL", Deniz Baykal'ın "1 milyon kişiye iş", Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kredi kartı borcunu silme" vaatlerini hatırlamıyor muyuz? Her seçim önümüze niye benzer mönüler koyuyorsunuz?

Kusura bakmayın da bu vatandaş bu söylemleri çok gördü. Cebimize 5 TL koyma vaadiyle kandırıp sonra misliyle geri almanızı istemiyoruz. Keşke herkes popülizmi bırakıp Türkiye'nin yapısal problemlerine eğilse...

Bu ülkenin gençlerinin yan gelip yatmaya alıştırılmasına, ceplerine her ay 500 TL, bayramlarda 1.000 TL sıkıştırılmasına değil işe ihtiyacı var. Onun da yolu daha çok üretimden, daha çok büyümeden, daha çok ihracattan geçiyor. Benim oyum bunları vaat edene...